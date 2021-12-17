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Каждый пятый россиянин потратит 13-ю зарплату на выплату долгов

Каждый пятый россиянин потратит 13-ю зарплату на выплату долгов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов

В этом году «тринадцатую» зарплату россияне чаще собираются копить, чем тратить на отпуск. Но чаще всего годовая премия идёт на выплату кредитов и долгов, сообщает SuperJob. Исследование портала опросили 1600 представителей экономически активного населения, ожидающего получения премии по итогам года.

Каждый пятый россиянин (20%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов.

«Хочется войти в Новый год без финансовых обременений», «Любые свободные средства направляем на погашение ипотеки», — делятся опрошенные.

Напротив, 12% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить её к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов. Каждый десятый (10%) планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 7% россиян. 6% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 3% опрошенных пустят деньги на своё обучение и на себя лично. Покупку гаджета запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Другие планы на премию у 9% россиян: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д.

Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят её на семью чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.

По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, стало больше россиян, которые собираются направить «тринадцатую» зарплату на оплату кредитов и возвращение долгов. Кроме того, респонденты стали чаще откладывать премию или инвестировать её, тратить на семью и текущие нужды. Напротив, число тех, кто собирается потратить годовые бонусы на путешествие, подарки, ремонт, обучение и вкусности несколько снизилось.
заработная плата

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