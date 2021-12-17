Инициатором строительства Тайшетского завода стал Олег Дерипаска
РУСАЛ запустил третий алюминиевый завод в Иркутской области. Событие состоялось сегодня, 17 декабря. Тайшетский завод с его передовой технологией, разработанной российскими металлургами, станет моделью для перестройки четырех заводов РУСАЛа в Красноярске, Новокузнецке, Братске и Шелехове, сообщает tkgorod.ru.
Интересно, что новый завод получил имя российского реформатора Петра Столыпина, благодаря которому в начале XX века началось ускоренное развитие Сибири.
Тайшетский алюминиевый завод будет выпускать более 80 видов продукции, включая инновационные сплавы, предназначенные для автомобильной и авиационной промышленности, космоса и строительной инфраструктуры.
В Иркутской области запустили Тайшетский алюминиевый завод
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