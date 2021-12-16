Иркутская область лидирует в Сибири по востребованности вахтовиков

Работа «на вахте» составила 22 процента от всех вакансий в соседнем регионе



Служба исследований hh.ru выяснила, где в Сибири в этом году был большой спрос на работников. Данные приведены на 15 декабря 2021 года по десяти регионам Сибирского федерального округа, сообщает kto-irkutsk.ru.



Работа «на вахте» составила 22 процентов от всех вакансий в Иркутской области, и это первое место в Сибири. Второе — за Красноярским краем -17 процентов. Чаще всего требуются специалисты из сферы строительства (37%), далее по востребованности – рабочий персонал. За год количество предложений работы вахтовым методом выросло в Иркутской области на 48 процентов, для сравнения, самый большой рост случился в Кемеровской области, +83 процента.



За год в Сибири было опубликовано более 783 тысяч вакансий. Больше всего нуждаются в рабочей силе в Новосибирской области (25%). На втором месте по количеству предложений о работе – Красноярский край (18%). На третьем – Иркутская область (14%). Далее следует Кемеровская область (12%), Алтайский край (10%), Омская область (10%), Томская область (7%). Меньше всего требовались сотрудники в Республиках Хакасия, Алтай и Тыва, где спрос составил всего 0,3 процента.



В Иркутской области наибольший выбор работы был у специалистов из сферы продаж (22% от всех активных вакансий в области), а также у строителей (16%) и водителей (14%). В первой пятерке – рабочий персонал и сфера производства.



Из выборки популярного портала вакансий следует, что в Сибири развивается строительство, работу можно найти в Новосибирской области, куда устремляются и жители Бурятии. У соседей в фаворитах также торговля, ну и рабочие профессии не сдают своих позиций.





