Цена за сутки подскочила почти на 30 рублей
Жители Бурятии возмущены резким увеличением цен на продукты. В частности, в паблике «Аноним 03» подписчик высказался по поводу стоимости молока 2,5% жирности. Всего за сутки цена выросла сразу на 26 рублей.
- Слушайте, люди добрые, ну ни в какие ворота не лезет. Вчера брали это же молоко по 79 рублей, сегодня оно уже 105 рублей. У меня один вопрос к власть имущим – зарплата-то не растёт такими темпами почему? – возмущается улан-удэнец.
В комментариях жители Бурятии делятся, что подобная картина складывается не только с молоком: «Почти всё подорожало», «Да с молоком вообще беда». Один пользователь заявил, что не будет принципиально покупать молоко дороже 60 рублей. Также пользователи призывают главу Бурятии обратить внимание на проблему: «Алексей Самбуевич, аууу! Цены как в Москве! Ровняйте наши пенсии и зарплаты как в Москве!»
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жители Бурятии возмущались стоимости «второго хлеба». Цены за мешок картошки начинаются от 700 рублей.
По официальным данным Бурятстата, в ноябре 2021 года по отношению к октябрю потребительские цены в Бурятии выросли на 1,2%.
Жителей Бурятии шокировали цены на молоко
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