Жители Бурятии возмущены высокой ценой на картофель

Известный в Бурятии специалист пояснил ситуацию с картофелеводством
К продуктам первой необходимости в Бурятии можно отнести картофель. Однако в последнее время его стоимость удивляет горожан. Сейчас цена за мешок «второго хлеба» начинается от 700 рублей и превышает тысячу рублей.
- Согласно официальным отчётным данным у нас производится 132 тыс. тонн картофеля. Этого количества вполне достаточно для республики и значительно выше среднемедицинской нормы на человека т. е. картофеля у нас должно быть «завались». Мы должны были его продавать за пределы, но продаём его ноль процентов, - возмущён ситуацией руководитель Россельхозцентра Бурятии Намжил Мардваев.
Он высказал своё мнение по этому поводу в социальной сети. Комментируя высказывания главы Бурятии о росте цен в республике, руководитель Россельхозцентра отмечает, что терпение старых сельхозников иссякает.
- Не могу понять почему не перестают давать такие цифры главе А.С. Цыденову, не объяснив сути. Неужели испытывают удовлетворение, когда он выглядит некомпетентно? И не второй раз! Может, испытывают терпение у нас, старых сельхозников? Непонятно, - возмущается Намжил Мардваев.
Реагируя на слова главы региона о том, что в республике не хватает хранилищ, Мардваев пишет, что на сегодня 90 процентов картофеля производится в личных подсобных хозяйствах населения, соответственно, картошка хранится в подпольях жителей Бурятии.
- Учёт ведётся методом досчёта, условно. Там всё делается вручную и сохраняется полностью. Резонный вопрос: зачем тогда ХРАНИЛИЩА? Когда и так всё хранится отлично, - вопрошает руководитель Россельхозцентра по Бурятии.
По его словам, местные коммерсанты, преимущественно из Азербайджана, уже несколько десятков лет назад организовали закуп всех излишков у населения в Бичуре, Мухор-Шибири, Кабанске и других районах Бурятии.
- Есть сборщики, транспорт, доставка в города и т. п. И снова резонный вопрос: почему его тогда не хватает и цены такие высокие? Выход только один – увеличивать его реальное производство в сельхозструктурах. Будет высокое предложение и цена будет низкая, - резюмирует начальник Россельхозцентра Бурятии.
Жители Бурятии возмущены высокой ценой на картофель
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