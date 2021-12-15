Курорт в Гарге Курумканского района нуждается в реконструкции уже 25 лет
Ряд территорий Курумканского района Бурятии имеют статус лечебно-оздоровительной местности. Среди них Умхей, Кучигер, Алла, Гарга, Барагхан, Буксыкен.
По словам блогера Алексея Будаева, Гарга была три-четыре десятка лет назад известной и посещаемой базой отдыха с развитой по тогдашним меркам инфраструктурой.
- Сейчас эта турбаза и лечебница заброшена. Ещё до начала XXI века термальный источник, первые упоминания о котором приходятся аж на XIX век, пришёл в запустение, – написал в своём блоге Будаев.
Между тем правительство Бурятии информирует:
- Гарга славится уникальным термальным источником, который обладает целебными свойствами. В настоящее время курорт нуждается в реконструкции. Уже нашлись потенциальные инвесторы, которые планируют обустроить туристскую инфраструктуру.
В районной администрации «Байкал Daily» сообщили, что возрождение Гарги находится на уровне переговоров. Выходцы из Курумканского района, живущие в Улан-Удэ, проявляют интерес к восстановлению старейшего местного курорта. Но пока в целебной местности бывают только охотники и рыбаки. 25 лет Гарга находится в запустении, в 90-х годах сгорел мост, который так и не восстановили. В администрации северного района надеются на поддержку на уровне ДФО.
Вместе с тем, курумканские источники знамениты тем, что там бросают костыли после приема горячих ванн. И зимой, и летом туда устремляются не только жители Бурятии для того, чтобы укрепить здоровье и среди зимы окунуться в целебные горячие источники.
Местные «Гагры» нуждаются в инвесторах, которые пока не спешат восстановить курумканский курорт.
В Бурятии надеются возродить знаменитый курумканский курорт
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