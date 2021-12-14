Из резервного фонда выделят свыше 12 млрд
Премьер-министр России подписал распоряжение о выделении свыше 12,2 млрд. руб. из резервного фонда правительства. Повысится заработная плата работников бюджетной сферы: учителей, врачей, преподавателей вузов, а также работников науки и культуры, сообщает «КоммерсантЪ».
- Из выделенных средств более 2,9 млрд. руб. будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд. руб. — научных. Более 2,6 млрд. рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд. руб. — учреждения культуры,- говорится в сообщении правительства.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что сумма средней по России заработной платы растет и на конец 2021 года, по прогнозам, составит 56 тыс. руб.
В апреле Росстат оценил исполнение «майских» указов в 2020 году. Выяснилось, что регионы вновь смогли выполнить «майские» указы президента в части повышения зарплат бюджетников только частично. Президент отметил, что нужно проследить, чтобы зарплаты граждан, занятых в бюджетных сферах, не отставали от уровней, установленных «майскими указами» 2012 года.
В России повысят зарплату бюджетников
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