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В Бурятии отремонтировали мост, соединяющий Россию и Монголию

В Бурятии отремонтировали мост, соединяющий Россию и Монголию
Экономика,  Фото:tunkaonline
Во время ремонта существующий мост разобрали фактически полностью

В Тункинском районе Бурятии введён в эксплуатацию мост через реку Зун-Мурэн. Мост расположен на 65-м км федеральной автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В открытии объекта в онлайн-формате принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Хочу всех поздравить с таким значимым событием – открытием моста! Хотел бы поблагодарить министерство транспорта России, Росавтодор, Упрдор «Южный Байкал» за то, что постоянно уделяют внимание дорогам Бурятии. И эта федеральная дорога Култук-Монды, безусловно, является связующей и для жителей района, и для тысяч туристов, которые сегодня едут в Тункинский район. Строительство дорожной инфраструктуры позволяет развивать экономику района. В ближайшие годы пункт пропуска Монды станет международным, сейчас он двухсторонний – только Россия-Монголия. В скором времени он станет доступным для граждан третьих стран, и мы ждём увеличения потока. И этот мост – один из ключевых на этой дороге, он повышает качество, безопасность и доступность пребывания в Тункинской долине. Пусть это служит на благо жителей района, чтобы у них были хорошие перспективы и, чтобы район развивался. Там, где дороги – там жизнь, - отметил Алексей Цыденов.

При производстве работ фактически полностью разобрали существующий мост. Взамен построили временный, который на сегодняшний день полностью демонтирован.

Общая длина моста с подходами составляет 228 м. Габарит проезжей части увеличен с 7 до 10 метров, расширены тротуары с 0,65 до 1,5 метров. Также увеличена грузоподъемность сооружения – теперь по мосту могут проезжать транспортные средства общей массой 80 тонн (раньше движение было ограничено для транспорта общей массой свыше 25 тонн).

- Данный объект относится к числу особо значимых, так как обеспечивает бесперебойный проезд по дороге, соединяющей Россию и Монголию. Также А-333 является важной составляющей развития туристического потенциала территории, так как ведет к популярному курорту горно-климатическому курорту - Аршану, - отметил и.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.

Во время капремонта установлены опоры, монолитная плита проезжей части и элементы мостового полотна. Специалисты устроили двухслойное дорожное покрытие. Верхний слой выполнен из высокопрочного щебёночно-мастичного асфальтобетона, нижний – из литого влагоустойчивого асфальтобетона высокой плотности. На мосту смонтированы барьерное и перильное ограждения, линии искусственного электроосвещения, установлены новые светоотражающие дорожные знаки, нанесена разметка.

Для очистки сточных вод с проезжей части устроены два локальных сооружения. Вода в них проходит несколько стадий фильтрации до норм рыбохозяйственного значения.

мост

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