Профессия водителя стала самой востребованной в России в уходящем году

В тройке лидеров, кроме водителей - менеджеры по продажам и продавцы



Водители, оказались в тройке рейтинга самых востребованных профессий в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные HeadHunter. На сервисе за уходящий 2021 год было размещено свыше 150 тысячи вакансий водителей, 147,3 тысячи вакансий менеджеров по продажам и 145,7 тысячи вакансий продавцов и кассиров.



По востребованности профессий можно сделать вывод, что в России развиваются отрасли перевозок и торговли. В Бурятии также в большом количестве требуются продавцы всевозможных товаров и продуктов, судя по постоянному набору вакансий сетевых магазинов.



Лидирующие позиции также занимают бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, а также кладовщики, грузчики и комплектовщики.



Наименее востребованными стали официанты, главбухи, курьеры, системные администраторы и юристы. Хотя в Бурятии постоянно требуются официанты и юристы. Профессия инженера также показала самое стремительное падение за год - со второго места на 15.



В последнее время идет смена приоритетов в выборе профессии. На смену юристам приходят блогеры и представители разных удалённых профессий. Среди безработных россиян наиболее востребованными в 2021 году оказались smm-специалисты, таргетологи и графические дизайнеры. Об этом пишет «КП.ру» со ссылкой на промежуточные итоги реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».



На популярных сайтах по трудоустройству «Работа в России», HH.ru, Superjob.ru чаще всего дистанционную занятость предлагают преподавателям, менеджерам по продажам и закупкам, административным работникам, специалистам по ИТ, специалистам по персоналу, дизайнерам, бухгалтерам, журналистам, инженерам и продавцам, сообщает «Российская газета».



Эксперты утверждают, что этот вид занятости постепенно займёт свою нишу на рынке труда, и сегодня около 3/4 занятого населения хотели бы самостоятельно регулировать рабочее время и выбирать, как и где они будут работать. Больше всего интерес к удалённой работе проявляет молодёжь, а также работники с высоким уровнем квалификации.

