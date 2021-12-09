Известный в Бурятии экономист возмущён тем, что Россия импортирует даже кабачки

Алдар Бадмаев проанализировал импорт овощей России



По данным АБ-Центра, российского экспертно-аналитического центра агробизнеса, в 2020 году импорт капусты в Россию составил 118 тыс. тонн. За первые девять месяцев 2021 года импорт составил 90 тыс. тонн.



- Оказывается, Россия умудряется импортировать капусту в огромных объёмах. Можно было бы списать на поставки свежей капусты всех видов в межсезонье – весной и в начале лета, когда иссякают запасы прошлогоднего урожая, а новый урожай ещё не подошёл. Но нет, в сентябре 2021 года Россия импортировала 2,5 тыс. тонн капусты. А сентябрь – это пик сбора всех видов капусты в России: бело- и краснокочанной, цветной, брокколи, кольраби и т.д, - возмущается в соцсети бурятский экономист, бывший советник главы республики Алдар Бадмаев.



По его словам, при этом цены на импортную капусту в этот год продуктовой гиперинфляции взлетели невообразимо. Средняя стоимость ввоза за тонну капусты в 2020 году находилась на уровне $511 за тонну, а в сентябре 2021 года - $869 за тонну.



По мнению бурятского экономиста, минсельхозу РФ что-то надо делать с отраслью овощеводства, которая на фоне других отраслей сельского хозяйства находится в глубоком кризисе.



- Если Россия дошла до того, что импортирует основной овощной набор – картофель, морковь, репчатый лук, свёклу, ту же капусту. В 2021 году, по оценкам АБ-Центра, Россия импортирует около 600 тысяч тонн картофеля. В 2022 году из-за сложностей с урожаем эта цифра может вырасти до 800 и даже 900 тысяч тонн. В сентябре Россия умудряется импортировать даже кабачки, которые в это время года дачники не знают, куда девать, а фермеры кормят ими скот из-за отсутствия сбыта, - резюмирует Алдар Бадмаев.

