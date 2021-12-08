Это пока самые высокие темпы роста с 2018 года
С начала 2021 года бензин подорожал на рекордные 8,5% за год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат.
- На 29 ноября с начала 2021 года бензин и дизельное топливо на заправках России подорожали в среднем на 8,5%, при том, что накопленная инфляция составила 7,5%. Для бензина это пока самые высокие темпы роста с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%, - говорится в сообщении.
Цена на бензин в России бьёт рекорды
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