Цена на бензин в России бьёт рекорды

Это пока самые высокие темпы роста с 2018 года



С начала 2021 года бензин подорожал на рекордные 8,5% за год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат.



- На 29 ноября с начала 2021 года бензин и дизельное топливо на заправках России подорожали в среднем на 8,5%, при том, что накопленная инфляция составила 7,5%. Для бензина это пока самые высокие темпы роста с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%, - говорится в сообщении.

