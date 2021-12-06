В России продлили временные правила работы вахтовиков

Документ подписал Михаил Мишустин



Вахтовики России продолжат работать по временным правилам, которые были введены из-за коронавируса, до 1 января 2023 года. Об этом говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



«Вахтовики обязаны проходить двухнедельный карантин перед выходом на работу. Период карантина должен оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки работы», - говорится в сообщении.



Отмечается, что сотрудникам, находящимся в изоляции, зарплата должна начисляться в размере не меньшем, чем в 2/3 от оклада. Если сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемиологических мероприятий, вахта может быть увеличена до трех месяцев, но только с письменного согласия последнего. Кроме того, продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между ними – не менее 12 часов.





