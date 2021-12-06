Лес везут даже в Словению
В ноябре этого года из Бурятии было экспортировано 49333 кубометров лесоматериалов. Вывоз производился в Монголию, Китай, Казахстан и Словению, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Также при внутрироссийских перевозках досмотрено 3050 кубометров лесоматериалов. Выявлено 50 нарушений законодательства в сфере карантина растений и вынесено 47 постановлений о назначении административных штрафов.
Кроме того, за последний осенний месяц из Бурятии в Монголию было экспортировано 1577 тонн сельхозпродукции.
За неделю же, с 29 ноября по 5 декабря, из Бурятии в Монголию было вывезено около 2500 тонн сельхозпродукции. Был проконтролирован вывоз 149 тонн молочной и 186 тонн мясной продукции, 213 тонн мяса птицы и17 тонн кормов, 260 тонн соевого шрота, 60 тонн пшеничных отрубей, а также 11 тонн мясных и 28 тонн рыбных консервов, 1554 тонны свекловичного жома.
За месяц из Бурятии экспортировали почти 50 тысяч «кубов» лесоматериалов
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