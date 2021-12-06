 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 декабря

05 декабря

Популярное

За месяц из Бурятии экспортировали почти 50 тысяч «кубов» лесоматериалов

За месяц из Бурятии экспортировали почти 50 тысяч «кубов» лесоматериалов
Экономика, 
Лес везут даже в Словению

В ноябре этого года из Бурятии было экспортировано 49333 кубометров лесоматериалов. Вывоз производился в Монголию, Китай, Казахстан и Словению, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Также при внутрироссийских перевозках досмотрено 3050 кубометров лесоматериалов. Выявлено 50 нарушений законодательства в сфере карантина растений и вынесено 47 постановлений о назначении административных штрафов.

Кроме того, за последний осенний месяц из Бурятии в Монголию было экспортировано 1577 тонн сельхозпродукции.

За неделю же, с 29 ноября по 5 декабря, из Бурятии в Монголию было вывезено около 2500 тонн сельхозпродукции. Был проконтролирован вывоз 149 тонн молочной и 186 тонн мясной продукции, 213 тонн мяса птицы и17 тонн кормов, 260 тонн соевого шрота, 60 тонн пшеничных отрубей, а также 11 тонн мясных и 28 тонн рыбных консервов, 1554 тонны свекловичного жома.
экспорт леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Новогодний фейерверк обойдётся Улан-Удэ в 450 тысяч
Новогодний фейерверк обойдётся Улан-Удэ в 450 тысяч
Экономика, 06.12.2021
Праздничный фейерверк запустят на открытии главной городской ёлки
В России цены на вторичку могут понизиться
В России цены на вторичку могут понизиться
Экономика, 06.12.2021
В 2022 году около трети продавцов будут готовы понизить стоимость объектов, считают эксперты
Жители Бурятии возмущены высокой ценой на картофель
Жители Бурятии возмущены высокой ценой на картофель
Экономика, 03.12.2021
Известный в Бурятии специалист пояснил ситуацию с картофелеводством
В Бурятии средняя цена «квадрата» превысила 80 тысяч
В Бурятии средняя цена «квадрата» превысила 80 тысяч
Экономика, 03.12.2021
Самые дешёвые новостройки в стране оказались в Ингушетии
Перевода на электроотопление частного сектора Улан-Удэ не предвидится
Перевода на электроотопление частного сектора Улан-Удэ не предвидится
Экономика, 02.12.2021
На модернизацию электросетей в Бурятии требуется более пяти млрд
В Улан-Удэ в 2022 году на ремонт дорог выделят 700 млн
В Улан-Удэ в 2022 году на ремонт дорог выделят 700 млн
Экономика, 02.12.2021
В городе завершилась приёмка всех отремонтированных дорог
В Бурятии в следующем году подорожает «коммуналка»
В Бурятии в следующем году подорожает «коммуналка»
Экономика, 02.12.2021
Предусмотрено повышение от 4 до 6,8%
Пострадавшие от паводков районы Бурятии просят о финансировании
Пострадавшие от паводков районы Бурятии просят о финансировании
Экономика, 01.12.2021
Деньги хотят выделить двум районам и Улан-Удэ
Проезд в автобусах и трамваях Улан-Удэ подорожает с 1 января
Проезд в автобусах и трамваях Улан-Удэ подорожает с 1 января
Экономика, 01.12.2021
Вопрос должен решиться уже на следующей неделе  
Предприятия Бурятии не могут выплатить зарплату из-за отсутствия собственных средств
Предприятия Бурятии не могут выплатить зарплату из-за отсутствия собственных средств
Экономика, 01.12.2021
Задолженность по заработной плате уменьшилась на 70 процентов
Бурятия не замечена в исследовании о деятельности на «дальневосточных гектарах»
Бурятия не замечена в исследовании о деятельности на «дальневосточных гектарах»
Экономика, 01.12.2021
Более 20 тысяч человек из ДФО заявили о своей работе на бесплатных гектарах
В среднем каждый житель Бурятии должен банкам 317 тысяч
В среднем каждый житель Бурятии должен банкам 317 тысяч
Экономика, 30.11.2021
Уровень среднего долга жителей республики перед банками вырос
В Улан-Удэ вновь оправдались из-за грядущего роста цен на проезд
В Улан-Удэ вновь оправдались из-за грядущего роста цен на проезд
Экономика, 29.11.2021
Перевозчики заявили, что не желают повышения стоимости, но другого выхода не видят
Улан-Удэ получит 300 миллионов на закупку автобусов
Улан-Удэ получит 300 миллионов на закупку автобусов
Экономика, 29.11.2021
Власти города решат, какие автобусы закупать – большой или средней вместимости
Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%
Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%
Экономика, 29.11.2021
Электроника, по прогнозам, подорожает на 9%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^