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В России цены на вторичку могут понизиться

В России цены на вторичку могут понизиться
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2022 году около трети продавцов будут готовы понизить стоимость объектов, считают эксперты

В начале будущего года рынок вторичного жилья вернётся к околонулевой динамике средних показателей, предрекли аналитики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов рынка.

Аналитики сообщают, что росту цен способствовал предновогодний ажиотаж. Как правило, именно перед Новым годом повышаются цены на жилье. По данным ЦИАН, средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах составила более 104 тысяч рублей за один квадратный метр. Она увеличилась на 2,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем. К похожим выводам пришли в компании «Этажи» и «Авито Недвижимость».

По мнению экспертов, россияне стремятся вложить сбережения в недвижимость из-за высокой инфляции и опасений дальнейшего роста стоимости ипотечного кредитования. Кроме того, интерес ко вторичному жилью подогревает дефицит новостроек на финальной стадии строительства. Однако к 2022 году около трети продавцов будут готовы понизить стоимость объектов, это означает, что темпы роста цен на вторичное жилье могут снизятся.

На сегодняшний момент, в Улан-Удэ по данным АН «Этажи» самым дешёвым жильем на рынке недвижимости являются малосемейки и комнаты в общежитиях. Их стоимость начинается от 250 тысяч.
жилье

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