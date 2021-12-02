Перевода на электроотопление частного сектора Улан-Удэ не предвидится

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

На модернизацию электросетей в Бурятии требуется более пяти млрд



Один из пользователей социальной сети напомнил об обещаниях энергетиков о переводе жителей частного сектора Улан-Удэ на электроотопление.



- Это хорошо, даже очень-очень хорошо! Но когда? - вопрошает житель Улан-Удэ.



Пресс-секретарь филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Юлия Мисуркеева прокомментировала вопрос улан-удэнца.



- Перевести на электроотопление мы не можем, это возможно только после серьёзной модернизации сетей. В комплексе необходимо на это 5,2 млрд рублей, которых пока нет, - отметила представитель «Россетей».



Как сообщал «Байкал Daily», в Улан-Удэ более 67 тысяч частных домов, 6 тысяч автономных котельных юридических лиц отапливаются углём и дровами. Концентрация бензапирена в атмосфере прошлой зимой превышала допустимое значение в 30 раз. При этом сложное геофизическое расположение Улан-Удэ не даёт грязному воздушному одеялу рассеяться. Из-за этого каждой зимой в городе возникает проблема грязного воздуха.



Павел Акилин, генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» встретился с главой Бурятии в начале ноября, где были обсуждены и экологические проекты. По сообщению ГТРК «Бурятия», он отметил, что компания готова «запитать» напряжением десятки тысяч домов частного сектора Улан-Удэ, в случае перехода их на электроотопление. Но для этого необходима масштабная реконструкция сетей.



- У нас, собственно говоря, есть три этапа, по годам разбито, то есть мы готовы вот так вот поэтапно двигаться. Но без реконструкции сетей однозначно этого делать нельзя. Если будет принято решение переходить на электроотопление, то нам потребуется более 5 миллиардов рублей инвестиций в сетевое хозяйство, - сказал руководитель «Россетей».



Большие надежды республиканские власти возлагают на федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Предполагается, что Улан-Удэ станет частью проекта с 2024 года.

