 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

Перевода на электроотопление частного сектора Улан-Удэ не предвидится

Перевода на электроотопление частного сектора Улан-Удэ не предвидится
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
На модернизацию электросетей в Бурятии требуется более пяти млрд

Один из пользователей социальной сети напомнил об обещаниях энергетиков о переводе жителей частного сектора Улан-Удэ на электроотопление.

- Это хорошо, даже очень-очень хорошо! Но когда? - вопрошает житель Улан-Удэ.

Пресс-секретарь филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Юлия Мисуркеева прокомментировала вопрос улан-удэнца.

- Перевести на электроотопление мы не можем, это возможно только после серьёзной модернизации сетей. В комплексе необходимо на это 5,2 млрд рублей, которых пока нет, - отметила представитель «Россетей».

Как сообщал «Байкал Daily», в Улан-Удэ более 67 тысяч частных домов, 6 тысяч автономных котельных юридических лиц отапливаются углём и дровами. Концентрация бензапирена в атмосфере прошлой зимой превышала допустимое значение в 30 раз. При этом сложное геофизическое расположение Улан-Удэ не даёт грязному воздушному одеялу рассеяться. Из-за этого каждой зимой в городе возникает проблема грязного воздуха.

Павел Акилин, генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» встретился с главой Бурятии в начале ноября, где были обсуждены и экологические проекты. По сообщению ГТРК «Бурятия», он отметил, что компания готова «запитать» напряжением десятки тысяч домов частного сектора Улан-Удэ, в случае перехода их на электроотопление. Но для этого необходима масштабная реконструкция сетей.

- У нас, собственно говоря, есть три этапа, по годам разбито, то есть мы готовы вот так вот поэтапно двигаться. Но без реконструкции сетей однозначно этого делать нельзя. Если будет принято решение переходить на электроотопление, то нам потребуется более 5 миллиардов рублей инвестиций в сетевое хозяйство, - сказал руководитель «Россетей».

Большие надежды республиканские власти возлагают на федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Предполагается, что Улан-Удэ станет частью проекта с 2024 года.
отопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Перевода на электроотопление частного сектора Улан-Удэ не предвидится
Перевода на электроотопление частного сектора Улан-Удэ не предвидится
Экономика, 02.12.2021
На модернизацию электросетей в Бурятии требуется более пяти млрд
В Бурятии в следующем году подорожает «коммуналка»
В Бурятии в следующем году подорожает «коммуналка»
Экономика, 02.12.2021
Предусмотрено повышение от 4 до 6,8%
Пострадавшие от паводков районы Бурятии просят о финансировании
Пострадавшие от паводков районы Бурятии просят о финансировании
Экономика, 01.12.2021
Деньги хотят выделить двум районам и Улан-Удэ
Проезд в автобусах и трамваях Улан-Удэ подорожает с 1 января
Проезд в автобусах и трамваях Улан-Удэ подорожает с 1 января
Экономика, 01.12.2021
Вопрос должен решиться уже на следующей неделе  
Предприятия Бурятии не могут выплатить зарплату из-за отсутствия собственных средств
Предприятия Бурятии не могут выплатить зарплату из-за отсутствия собственных средств
Экономика, 01.12.2021
Задолженность по заработной плате уменьшилась на 70 процентов
Бурятия не замечена в исследовании о деятельности на «дальневосточных гектарах»
Бурятия не замечена в исследовании о деятельности на «дальневосточных гектарах»
Экономика, 01.12.2021
Более 20 тысяч человек из ДФО заявили о своей работе на бесплатных гектарах
В среднем каждый житель Бурятии должен банкам 317 тысяч
В среднем каждый житель Бурятии должен банкам 317 тысяч
Экономика, 30.11.2021
Уровень среднего долга жителей республики перед банками вырос
В Улан-Удэ вновь оправдались из-за грядущего роста цен на проезд
В Улан-Удэ вновь оправдались из-за грядущего роста цен на проезд
Экономика, 29.11.2021
Перевозчики заявили, что не желают повышения стоимости, но другого выхода не видят
Улан-Удэ получит 300 миллионов на закупку автобусов
Улан-Удэ получит 300 миллионов на закупку автобусов
Экономика, 29.11.2021
Власти города решат, какие автобусы закупать – большой или средней вместимости
Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%
Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%
Экономика, 29.11.2021
Электроника, по прогнозам, подорожает на 9%
Минстрой повысит нормативную стоимость жилья в Бурятии
Минстрой повысит нормативную стоимость жилья в Бурятии
Экономика, 29.11.2021
Минстрой рассчитал цены для регионов по новой методике
Жители Бурятии зарабатывают меньше всех в ДФО
Жители Бурятии зарабатывают меньше всех в ДФО
Экономика, 26.11.2021
Жители Бурятии не верят официальной статистике о зарплате
Улан-Удэ лидирует в стране по скорости роста цен на бензин
Улан-Удэ лидирует в стране по скорости роста цен на бензин
Экономика, 25.11.2021
Рост цен на бензин в столице Бурятии официально зафиксировал Росстат
«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье хотят отнести к одному макрорегиону
«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье хотят отнести к одному макрорегиону
Экономика, 25.11.2021
Весь Дальневосточный федеральный округ предложили поделить на четыре макрорегиона
В Улан-Удэ подорожание проезда становится всё ближе
В Улан-Удэ подорожание проезда становится всё ближе
Экономика, 24.11.2021
Вопрос повышения тарифов на проезд рассмотрят всё-таки в этом году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^