В Бурятии в следующем году подорожает «коммуналка»

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Предусмотрено повышение от 4 до 6,8%



В 2022 году в Бурятии вырастут цены за коммунальные услуги. Тарифы повысят с 1 июля. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте республиканского правительства.



Так, согласно документу, повышение тарифов в Улан-Удэ и в большинстве районов республики составит в среднем 4%. Однако в некоторых сельских поселениях Баргузинского, Баунтовского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Заиграевского, Селенгинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского районов повышение достигнет почти 7%.



Повышение платы за «коммуналку» в 6,8% предусмотрены в сельских поселениях: «Баргузинское», «Багдаринское», «Бичурское», «Посёлок Заиграево», «Посёлок Онохой», «Дабатуйское», «Ключевское», «Новобрянское», «Иволгинское», «Сотниковское», «Бабушкинское», «Каменское», «Селенгинское», «Танхойское», «Байкало-Кударинское», «Большереченское», «Выдринское», «Кабанское», «Клюевское», «Посольское», «Шергинское», «Кижингинский сомон», «Курумкан», «Майск», ГП «Наушкинское», «Город Кяхта», «Хоронхойское», «Саганнурское», «Хонхолойское», «Гремячинское», «Ильинское», «Татауровское», «Гусиное Озеро», «Селендума».



По каждому изменению тарифа есть обоснование. Это зависит от набора услуг ЖКХ, частный или многоэтажный дом, наличие в доме раковины с ванной и пр.



Плату за коммунальные услуги в Улан-Удэ поднимали в этом году 1 июля.



По закону, тарифы на коммунальные услуги индексируются один раз в год, с 1 июля, по всей стране.

