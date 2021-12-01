Задолженность по заработной плате уменьшилась на 70 процентов
На начало ноября вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Бурятии образовалась из-за отсутствия собственных средств. На 1 ноября 2021 года на крупных предприятиях Бурятии суммарная задолженность по заработной плате по наблюдаемым видам экономической деятельности составила свыше 5 миллионов рублей. По сравнению с 1 октября она уменьшилась на 70,7 процента, сообщает Бурятстат.
Наибольшая задолженность по зарплате приходится на транспорт - 97,7 процента. 2,3 процента – это предприятия сферы обеспечения населения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха.
На начало ноября уменьшилась задолженность в ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии».
В сфере транспорта своевременно не выплачивалась зарплата 36 работникам. В ресурсоснабжающих организациях недополучили свой заработок 21 человек.
Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника составила более 101 тысячи рублей, из них в организациях транспорта – свыше 157 тысяч, в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 6476 рублей.
Предприятия Бурятии не могут выплатить зарплату из-за отсутствия собственных средств
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