Бурятия не замечена в исследовании о деятельности на «дальневосточных гектарах»

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Более 20 тысяч человек из ДФО заявили о своей работе на бесплатных гектарах



На дальневосточных гектарах строят дома, создают фермы и запускают собственный бизнес. К середине ноября 2021 года более 20 тысяч человек подали декларации об использовании своих земельных участков. В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики рассказали об основных видах деятельности на «гектарах».



По декларациям, 38 процентов получателей «дальневосточных гектаров» используют свои участки для индивидуального жилищного строительства, 29 процентов - для сельскохозяйственной деятельности, 10 процентов – для предпринимательства, 7 процентов – для развития туризма и 16 процентов – занимаются прочими видами деятельности.



- Декларация об использовании участка демонстрирует нам деятельность, которая уже ведётся на земле. То есть сегодня можно говорить о том, что более 20 тысяч получателей «дальневосточных гектаров», которые пользуются участками более трёх лет, заявили об использовании своих участков в соответствии с требованиями закона, – рассказала первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.



Статистика по предоставленным декларациям отражает специфику регионов Дальнего Востока в части деятельности на «дальневосточных гектарах». Выраженно сельскохозяйственной являются Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область и Амурская область. Жилищное строительство наиболее популярно в Амурской области, Хабаровском крае и Приморском крае. Старт туристических проектов масштабно выражен в Якутии и Магаданской области. А в предпринимательстве первые – Чукотский автономный округ и снова Магаданская область. Прочие виды деятельности, среди которых научная, экологическая, образовательная, реализуют чаще в Камчатском крае, Сахалинской области и Хабаровском крае. Бурятия же по неизвестным пока причинам не замечена в списке декларантов.





