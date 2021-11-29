Улан-Удэ получит 300 миллионов на закупку автобусов

Власти города решат, какие автобусы закупать – большой или средней вместимости



Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о выделении 300 миллионов рублей на закупку новых больших автобусов в Улан-Удэ.



- Основная проблема в том, что ёмкость общественного транспорта ниже, чем необходимо. Людей, которые должны доехать до работы, больше, чем самих автобусов и мест в этих автобусах. Понятно, что все набиваются битком. Много есть причин у этой ситуации. Это касается и экономики самого транспорта, специфики Улан-Удэ в целом. Например, у нас удобно ехать в большом автобусе на короткие расстояния, когда многоэтажные застройки, многоэтажный квартал и нужно доехать от одного квартала до другого. Здесь расстояния перевозки небольшие, людей много. А когда же у нас расстояния большие, а плотность населения небольшая, это касается частного сектора, - тут другая экономика перевозки. Это объективная ситуация, никому не упрёк или предмет для жалобы, это условия, с которыми надо работать, - пояснил глава Бурятии.



По его словам, решение о выделении 300 миллионов было принято недавно. Всё потому что у республики появились дополнительные собственные доходы бюджета – за счёт работы крупных предприятий, за счёт развития добывающих отраслей.



- Часть допдоходов пошла на погашение долгов бюджета, а 300 млн рублей выделено на закупку автобусов для Улан-Удэ, - сообщил Алексей Цыденов.



Он ответил на вопрос, сколько же автобусов удастся закупить на 300 миллионов.



- Там зависит от автобуса. Большой автобус стоит 10 млн, тогда это 30 больших автобусов, если автобус средней вместимости - они стоят порядка шести млн. Поэтому сейчас город будет запускать торги, заниматься подбором, мы деньги городу передаём. Конечно, цены выросли на всё, и на автобусы тоже. На цену также влияют сроки поставки: если дёшево - ждите долго, а если быстро - то дороже. А нам нужно и быстро, и недорого. Такая непростая задача стоит перед городом, но думаю коллеги справятся, - сказал глава Бурятии.



Поставка нового транспорта ожидается в 2022 году, так как сперва должны состояться торги.



- С вопросом по поддержке общественного транспорта я обращался и к президенту. Недавно у нас было заседание президиума Госсовета, на котором обсуждалась транспортная стратегия, и я с этой просьбой обратился. Президент дал поручение правительству сформировать отдельную программу по поддержке общественного транспорта. Есть, конечно, отдельные программы у минтранса, минпрома, у минприроды по части экологии - разные программы и разные проекты с отдельным финансированием. Но президент дал поручение сделать отдельную программу на всю страну, чтобы поддерживать развитие общественного транспорта. Мы, соответственно, тоже туда попадаем: Бурятия и город Улан-Удэ. Но мы понимаем, что даже эти 300 млн рублей – это только облегчение ситуации, но не полное решение вопроса. Поэтому не дожидаясь запуска федеральных программ, своими деньгами, за счёт дополнительных доходов, за счёт того, что у нас экономика выросла, мы городу выделяем средства и вопросы общественного транспорта решаем, - заявил глава Бурятии.







