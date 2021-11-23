Лучшими экспортёрами года в ДФО стали шесть предприятий Бурятии

Предприятия республики одержали победу в нескольких номинациях



В Улан-Удэ прошло награждение лучших экспортёров Дальневосточного федерального округа 2021 года. В этом году соревновались более 1800 компаний и индивидуальных предпринимателей Дальнего Востока в 12 номинациях. Об этом сообщает министерство экономики Бурятии.



- Доходы от экспорта позволяют увеличить валовый региональный продукт регионов, пополнить бюджет за счет налоговых отчислений и соответственно улучшить качество жизни населения, - отметил первый зампред правительства Всеволод Мухин.



Компании республики одержали победу в нескольких номинациях:



- АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»,



- ООО «Предприятие «Аэротех» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее предпринимательство»,



- ООО «Мегаполис» и ООО «Логистик-М» в номинации «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство»,



- ООО «Метрополь-Экспресс» в номинации «Экспортёр года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство»,



- ОАО «Селенгинский ЦКК» в номинации «Новая география».



Как отмечают в министерстве экономики Бурятии, несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, с каждым годом число участников конкурса от республики увеличивается. Победителями окружного этапа стали шесть экспортноориентированных компаний, среди которых неизменный флагман бурятской промышленности Улан-Удэнский авиазавод.



- Главная цель мероприятия показать и поощрить лучших, чьи достижения выделяются среди остальных. Заниматься экспортом – ювелирная работа, это высший пилотаж, - подчеркнул Всеволод Мухин.









