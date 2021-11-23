Выяснилось, сколько жители Бурятии готовы платить за коммуналку и еду

Аналитики выяснили, сколько денег у жителей Бурятии уходит на покрытие основных нужд



Служба исследований hh.ru провела опрос жителей Бурятии, чтобы выяснить, сколько денег ежемесячно у них уходит на покрытие основных нужд (еда, коммунальные услуги, бензин, транспорт).



Треть (32%) жителей Бурятии признались, что совокупный бюджет их семьи составляет от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. От 50 до 75 тысяч рублей – такой бюджет ещё у 26% семей республики. Ещё 17% признались, что их доход – от 75 до 100 тысяч в месяц. Больше 100 тысяч в месяц на семью – у каждого десятого (9%). Столько же респондентов сообщили, что их доход более 150 тысяч рублей. При этом ещё 9% жителей региона отметили, что доход семьи не превышает 25 тысяч в месяц.



О семейном доходе менее 25 тысяч чаще других говорили специалисты научно-образовательной сферы, рабочий персонал и работники сферы искусства.



40% жителей Бурятии отметили, что на основные нужды каждый месяц тратят более 30 тысяч рублей. 11% отметили, что на покрытие базовых потребностей у них уходит 25-30 тыс. рублей; 20-25 тыс. рублей – расход на еду и коммунальные платежи 15% опрошенных из Бурятии. Столько же (15%) тратят от 15 до 20 тысяч. Остальные 19% – менее 15 тыс. руб. Об этом чаще всего говорят молодые специалисты и представители рабочих специальностей.



- 70% жителей региона заявили, что их не устраивает размер ежемесячных базовых расходов. Чаще других об этом говорили медицинские работники и специалисты транспортной сферы. Стоит также отметить, что это мнение преобладает во всех возрастных группах. Об обратном заявили лишь треть ИТ-специалистов и столько же специалистов сферы маркетинга, рекламы, PR, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.



По мнению 35% жителей Бурятии ежемесячные расходы на еду не должны превышать 10 тыс. рублей, 21% максимальной суммой назвали 11-15 тыс. рублей, ещё 18% - 16-20 тыс. рублей.



За коммунальные услуги 17% жителей Бурятии готовы ежемесячно платить 10-14 тысяч рублей. 30% считают, что эти траты не должны быть больше 5 тысяч. 45% опрошенных готовы отдавать за коммуналку максимум 5-9 тысяч рублей в месяц. Аналогичную сумму 35% жителей региона считают нормальной ежемесячной тратой на транспорт/бензин.





