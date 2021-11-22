Авторы рейтинга подсчитали, сколько жителей Бурятии могут похвастаться высокой зарплатой
Бурятия заняла 32 место среди 85 регионов России по уровню зарплат. Исследование представило РИА Новости.
Авторы рейтинга пришли к выводу, что доля населения, которая получает в Бурятии меньше 15 тысяч в месяц, составляет почти 6%. Диапазон самых распространённых зарплат в республике колеблется от 21 до 46 тысяч. А вот людей с зарплатой больше 100 тысяч рублей в месяц насчитали чуть больше 4%.
Бурятия значительно уступила в рейтинге соседним регионам. Иркутская область на 20-м месте (зарплата от 25 до 55 тысяч), а за ней авторы исследования поместили Забайкальский край (22-53 тысячи рублей). Больше 100 тысяч рублей за месяц получают 7,4% жителей Иркутской области, в свою очередь, таких забайкальцев – 6,7%, говорится в рейтинге РИА Новости.
В девяти российских регионах (Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Камчатском крае и Республике Саха) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 22 до 54 тысяч.
Бурятия заняла 32 место по уровню зарплат в стране
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