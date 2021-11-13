Материальную поддержку они получили по итогам оценки социально-экономического развития
В Бурятии девять муниципальных образований признаны лучшими по результатам комплексной оценки социально-экономического развития районов. В пятницу, 12 ноября, с победой и получением грантовой поддержки районы-победителей поздравил глава республики Алексей Цыденов.
Так, среди муниципальных образований численность населения до 20 тысяч человек первое место и занял Баунтовский район, второе место – Еравнинский район, третье место – Окинский район. Среди муниципальных образований численностью от 20 до 30 тысяч человек победителем признан Бичурский район. На втором месте Мухоршибирский район, на третьем Закаменский. Среди муниципалитетов с численностью более 30 тысяч человек победителями стали Улан-Удэ, Селенгинский и Иволгинский районы.
Как отметила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, грантовую поддержку муниципалитетов планируется сделать ежегодной и награждать тех муниципальных служащих, которые по итогам года показали наибольший рост экономических показателей в районе.
- Правительство очень заинтересовано в поощрении муниципальных образований, и в прошлом году при поддержке Алексея Самбуевича был выделен грантовый фонд для поощрения муниципальных команд в размере 32 млн рублей, - сказала министр.
Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, грантовые средства будут направлены на поощрение муниципальных служащих, также определено целевое направление на повышение квалификации районных муниципальных служащих.
- Проехавшись по всем районам, мы понимаем, что зачастую не хватает материально-технической базы. И поэтому эти средства также могут быть направлены на улучшение работы ваших специалистов. В ближайшие 3 года мы продолжим данную тенденцию этого призового фонда, у нас уже сейчас в проекте бюджета по 35 млн рублей на каждый год на 3 года предусмотрено, - добавила Екатерина Кочетова.
В Бурятии грантами наградили 9 районов
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