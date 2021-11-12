В Улан-Удэ на авиаремонтном заводе зафиксированы перебои с зарплатой

Транспортная прокуратура требовала от учредителей погасить за счёт собственных средств
Бурятская транспортная прокуратура сообщила о непростой ситуации, зафиксированной на АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод». В 2020 году на предприятии были проблемы с зарплатой: задолженность за январь-июль перед 95 работниками превысила 14 миллионов рублей.
- Руководством транспортной прокуратуры и следственного отдела в сентябре инициировано совещание при первом заместителе председателя правительства Бурятии Всеволоде Мухине. На совещании обсуждались вопросы, связанные с оказанием содействия правительством Бурятии АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» в связи со сложившейся на предприятии тяжёлой финансово-экономической ситуации, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По факту невыплаты заработной платы было возбуждено уголовное дело. Его расследование завершено в ноябре 2021 года, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Также транспортный прокурор вносил представления руководителю организации. Весной 2021 года с работниками начали заключать мировые соглашения с указанием суммы задолженности по заработной плате.
- Транспортная прокуратура совместно со следственным отделом неоднократно проводили оперативные совещания с учредителями акционерного общества и членами совета директоров. Перед ними обозначалась значимость погашения задолженности по выплате заработной платы за счёт своих собственных средств. В результате чего учредители внесли более 10 миллионов рублей в счёт погашения задолженности по выплате заработной платы, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В итоге в настоящее время задолженность перед трудовым коллективом полностью погашена.
Улан-Удэнский авиаремонтный завод был создан и заработал как самостоятельное предприятие в марте 2000 года на базе цеха ремонта Улан-Удэнского авиационного завода. Предприятие выполняет сертифицированный ремонт и комплексное техническое обслуживание вертолётов Ми-8Т, Ми-8МТ, Ми-8МТВ и Ми-8АМТ (Ми-171), а также поставку комплектующих изделий. Также предприятие предлагает услуги по поставке ремонтно-монтажного инструмента, оснастки и приспособлений, контрольно-проверочной аппаратуры, используемых для обслуживания вертолётов.
В Улан-Удэ на авиаремонтном заводе зафиксированы перебои с зарплатой
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