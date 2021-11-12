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Жители Бурятии стали чаще искать работу

Жители Бурятии стали чаще искать работу
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Сильнее всего у жителей Бурятии вырос интерес к IT

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала количество резюме в октябре 2021 года – выяснилось, что в этом месяце работу активно искали около 11 тысяч жителей Бурятии.

В республике количество актуальных резюме в октябре 2021 года на 18% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года – то есть жители Бурятии стали чаще выходить на рынок труда в поисках новой работы. В целом по России соискательская активность не изменилась – резюме открыто столько же, сколько и год назад.

Интересно, что сильнее всего вырос интерес жителей Бурятии к профессиональной сфере «ИТ, интернет, телеком» - здесь было открыто на 46% больше резюме, чем в октябре 2020 года. Кроме того, на 37% больше соискателей стало в сфере «Административный персонал», на 33% - в сфере «Медицина, фармацевтика». И наоборот: заметно снизилась активность соискателей из сферы «Наука, образование» (-8%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-3%).

В целом наиболее популярной у жителей Бурятии остается профессиональная сфера «Продажи» - к ней относятся 12% актуальных резюме. На втором месте – «Административный персонал» и «Транспорт» (по 8%), на третьем – «Бухгалтерия» и «Производство» (по 5%).
работа

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