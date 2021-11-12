Им стал уроженец Казахстана
Новым начальником Забайкальской железной дороги стал Владимир Антонец. 11 ноября в ходе рабочего визита в Читу генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил его коллективу магистрали.
Владимир Александрович Антонец родился в 1977 году в селе Кладбинко Северо-Казахстанской области Казахской ССР.
В 1996 году окончил Петропавловский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного транспорта, техник-путеец», в 2005 году – Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1996 году монтёром пути путевой машинной станции № 172 Южно-Уральской железной дороги.
Прошёл трудовой путь от бригадира до начальника дистанции пути. Затем в разные годы занимал должности заместителя начальника и начальника службы пути Горьковской железной дороги, первого заместителя начальника Горьковской дирекции инфраструктуры, заместителя начальника центральной дирекции инфраструктуры. С 2016 года руководил работой центральной дирекции по ремонту пути, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
На ЗабЖД назначен новый начальник
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