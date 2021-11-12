 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

На ЗабЖД назначен новый начальник

На ЗабЖД назначен новый начальник
Экономика,  Фото:пресс-служба ЗабЖД
Им стал уроженец Казахстана

Новым начальником Забайкальской железной дороги стал Владимир Антонец. 11 ноября в ходе рабочего визита в Читу генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил его коллективу магистрали.

Владимир Александрович Антонец родился в 1977 году в селе Кладбинко Северо-Казахстанской области Казахской ССР.

В 1996 году окончил Петропавловский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного транспорта, техник-путеец», в 2005 году – Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1996 году монтёром пути путевой машинной станции № 172 Южно-Уральской железной дороги.

Прошёл трудовой путь от бригадира до начальника дистанции пути. Затем в разные годы занимал должности заместителя начальника и начальника службы пути Горьковской железной дороги, первого заместителя начальника Горьковской дирекции инфраструктуры, заместителя начальника центральной дирекции инфраструктуры. С 2016 года руководил работой центральной дирекции по ремонту пути, сообщает пресс-служба ЗабЖД. 
Забайкальский край железная дорога назначение ЗабЖД РЖД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На ЗабЖД назначен новый начальник
На ЗабЖД назначен новый начальник
Экономика, 12.11.2021
Им стал уроженец Казахстана
В Улан-Удэ назвали возможные сроки появления трамваев в 100-х кварталах
В Улан-Удэ назвали возможные сроки появления трамваев в 100-х кварталах
Экономика, 12.11.2021
Для этого потребуется внушительное финансирование
В Улан-Удэ на авиаремонтном заводе зафиксированы перебои с зарплатой
В Улан-Удэ на авиаремонтном заводе зафиксированы перебои с зарплатой
Экономика, 12.11.2021
Транспортная прокуратура требовала от учредителей погасить за счёт собственных средств
Жители Бурятии стали чаще искать работу
Жители Бурятии стали чаще искать работу
Экономика, 12.11.2021
Сильнее всего у жителей Бурятии вырос интерес к IT
В Улан-Удэ ледовый городок обойдётся более чем в 6 млн
В Улан-Удэ ледовый городок обойдётся более чем в 6 млн
Экономика, 11.11.2021
Площадь Советов начали готовить к строительству зимнего городка
В селе в Бурятии отремонтировали центральную дорогу
В селе в Бурятии отремонтировали центральную дорогу
Экономика, 09.11.2021
Её протяжённость составляет более двух километров
Накопления на вкладах жителей Бурятии растут
Накопления на вкладах жителей Бурятии растут
Экономика, 08.11.2021
Стало известно, какая общая сумма лежит на счетах жителей республики
Менее 40% семей в Бурятии могут позволить себе арендовать квартиру
Менее 40% семей в Бурятии могут позволить себе арендовать квартиру
Экономика, 08.11.2021
Бурятия оказалась во второй половине рейтинга регионов России по доступности аренды жилья
Реконструкция театра «Ульгэр» в Улан-Удэ обойдётся почти в 900 млн
Реконструкция театра «Ульгэр» в Улан-Удэ обойдётся почти в 900 млн
Экономика, 03.11.2021
Проект реконструкции театра «Ульгэр» одобрила Госэкспертиза
В Бурятии коммуналка подорожает в среднем на 4%
В Бурятии коммуналка подорожает в среднем на 4%
Экономика, 02.11.2021
Традиционное повышение тарифов произойдёт в следующем году
Среднему жителю Бурятии нужно семь лет, чтобы накопить на дом
Среднему жителю Бурятии нужно семь лет, чтобы накопить на дом
Экономика, 01.11.2021
Авторы исследования предположили, что вся зарплата гражданина целиком откладывается им на покупку дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^