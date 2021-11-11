В Бурятии смартфоны больше не самый популярный товар для заказа из-за рубежа

Чаще всего заказывают товары из Китая и Кореи
С начала 2021 года таможенники оформили 145 международных почтовых отправлений, поступивших в адрес жителей Бурятии.
Поясним, речь идёт о посылках из-за границы, которые проходят растаможку в Улан-Удэ. Мелкие пакеты, которые покупатели массово получают на почте, сюда не входят.
- В 2020 году международных почтовых отправлений было 168, в 2019-м – 167, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе Бурятской таможни.
Среди наиболее часто встречающихся товаров – одежда, БАДы, мобильные телефоны, косметика, обувь, бытовая техника. Количество посылок и ассортимент пересылаемых товаров за последние три года практически не изменились, отмечают в Бурятской таможне.
Однако если в 2019 году граждане чаще всего заказывали смартфоны и комплектующие к компьютерной технике, то в 2021 году приоритет заказов сместился в сторону одежды (35% всех заказов). Чаще всего заказывают товары из Китая, Республики Корея, Германии, Израиля.
Правила пересылки товаров в международном почтовом отправлении (МПО) напомнил заместитель начальника Улан-Удэнского таможенного поста - начальник отдела специальных таможенных процедур Александр Доржиев:
«Для физических лиц с 1 января 2020 года действует беспошлинный режим на МПО на сумму не более 200 евро и весом посылки не более 31 кг. Если лимит стоимости превышен, то уплачивается пошлина в размере 15% от превышения, но не менее 2 евро за кг. Также важно понимать, что содержание МПО должно предназначаться для личного пользования, а не для реализации товара. При этом несколько посылок, содержащих один и тот же товар в адрес одного того же получателя может расцениваться как коммерческая партия. В таком случае тоже уплачиваются таможенные платежи согласно таможенному тарифу. В случае если содержание МПО запрещено к перемещению через таможенную границу, таможенный орган откажет в выпуске и посылку вернут отправителю».
Так, в 2021 году вес 66 посылок превысил беспошлинные нормы, за них получатели заплатили таможенные платежи, в общей сумме - более 200 тысяч рублей.
В Бурятии смартфоны больше не самый популярный товар для заказа из-за рубежа
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