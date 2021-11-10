Бурятия получит 1,5 млрд рублей на соцобъекты в сёлах

Сумму утвердил минсельхоз России



Министерство сельского хозяйства России утвердило распределение регионам средств федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на ведомственную целевую программу «Современный облик сельских территорий». Бурятия получит 1,5 млрд рублей (1 519 181).



В минсельхозпроде Бурятии сообщили, что на эти средства займутся тремя проектами. Так, в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района будет построена школа на 450 мест.



В селе Бичура планируется капитальный ремонт стадиона, дома культуры, детского сада, строительство детской школы искусств и двух спортивных площадок.



В Закаменском районе будут построены детский сад и школа на 100 мест в улусе Дутулур.

