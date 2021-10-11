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Бурятия в аутсайдерах рейтинга по финансовому благополучию населения

Бурятия в аутсайдерах рейтинга по финансовому благополучию населения
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Нижняя часть рейтинга представлена в основном регионами Сибири и Северного Кавказа

Бурятия вошла в десятку аутсайдеров в рейтинге регионов по финансовому благополучию населения. Об этом стало известно из исследования РИА Новости.

Лидеры и аутсайдеры

Первые места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В первую десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.

Таким образом, лидерами стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов, который позволяет компенсировать довольно высокий уровень цен в них, поясняют эксперты. Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям.

Нижняя часть рейтинга представлена в основном регионами Сибири и Северного Кавказа, где уровень доходов находится на низком уровне. Последние десять мест занимают Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

Эксперты считают, что в 2021 году вследствие улучшения общеэкономической ситуации и постепенного преодоления последствий пандемии можно ожидать повышения уровня финансового благополучия. «Основным фактором, способствующим этому, станет рост доходов. При этом существенного изменения в распределении регионов по данному показателю, вероятнее всего, не произойдёт», - отмечается в материале РИА Новости.

О рейтинге

В прошлом году в России снизились многие экономические показатели, которые характеризуют уровень жизни населения. В частности, на 2,8% сократились реальные располагаемые доходы. Как отмечают эксперты, в регионах ситуация с доходами складывалась по-разному, среди причин этому – уровень социально-экономического развития, степень влияния коронавирусных ограничений, состояние бюджета.

Для оценки уровня благосостояния эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов по финансовому благополучию. Методика расчёта основана на агрегировании показателей, характеризующих финансовое состояние населения.

При составлении рейтинга учитывались: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объём вкладов и других привлечённых средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.



рейтинг финансовое состояние

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