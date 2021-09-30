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В Улан-Удэ подвели итоги голосования по проекту «Народный бюджет»

В Улан-Удэ подвели итоги голосования по проекту «Народный бюджет»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Выбраны 30 мероприятий, которые реализуют в городе в 2021-2022 гг.

Сегодня, 30 сентября, в мэрии Улан-Удэ подвели итоги голосования по проекту «Народный бюджет-2021».

Всего депутаты Улан-Удэнского горсовета совместно с горожанами, администрациями районов сформировали и выдвинули на голосование 105 мероприятий. Более 24 тысяч горожан участвовали в опросе, какие объекты или мероприятия в микрорайонах необходимо реализовать в первую очередь.

- Это интересный проект, уникальный. Вовлечение наших жителей в решение местных вопросов, не просто местных вопросов целого города, а конкретно небольшой территории, где проживают жители – микрорайона. А если быть точнее, мы разделили территории на округа (у нас есть округа, по которым избрались депутаты Горсовета). Проект «Народный бюджет» имеет свою историю, второй год реализуется на территории нашего города. Если вы помните, в прошлом году на средства «Народного бюджета» мы приобрели автобусы, которые сейчас курсируют, и сделали порядка 30 общественных территорий, ну, одна из больших – это сквер Сенчихина или сквер на Ткацкой. Теперь это любимые места отдыха. В прошлом году мы финансировали «Народный бюджет» за счёт средств дальневосточной субсидии, в этом году мы обошлись своими средствами, средствами городского бюджета, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Из 105 направлений голосованием выбрано 30. И каждое из этих 30 пунктов будет профинансировано из местного бюджета – по одному миллиону рублей.

- Большая часть, почти 40% - точнее 37%, это обустройство скверов, второе по значимости – это спортивные и детские площадки, дальше идёт асфальтирование придомовых территорий, мест проезда и т.д. То есть весь спектр необходимых вещей, которые нужно сделать конкретно на небольшой территории. «Народный бюджет» показал свою значимость, нужность, показал обратную связь с нашими горожанами, и мы планируем развивать такой проект и в дальнейшем, - рассказал мэр.

Что касается по срокам реализации масштабного проекта, то мероприятия, которые не требуют тепла, будут выполнены в этом году – к примеру, освещение улиц. Там, где работы нужно вести в тёплое время года, реализация намечена на второй квартал следующего года.

- Проект «Народный бюджет» - нужный, необходимый, востребованный. Видим, что не только жители начинают активно участвовать, но и показывается то, как мы – наш депутатский корпус - соответственно начали работать с администрацией города, активными жителями, и, конечно же, здесь поддержка Игоря Юрьевича. Те цифры, которые были озвучены, сколько мероприятий было рассмотрено, сколько людей приняло участие - огромная подготовительная работа была сделана. Это первый этап, и теперь надо всё это реализовать, - сказал председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

В планировании и контроле качества работ на объектах будет участвовать общественность: активисты местных ТОСов, Общественная палата Улан-Удэ.




администрацияУУ бюджет благоустройство

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