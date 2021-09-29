Бурятия представила свой инвестиционный потенциал в сфере туризма

Road show «Байкал» состоялось в Москве



Накануне, 28 сентября, в Москве состоялся инвестиционный день «Потенциал развития объектов туризма в макрорегионе Байкал». Это совместное мероприятие по привлечению в туристскую отрасль Бурятии и Иркутской области потенциальных инвесторов федерального уровня, организованной совместно со Сбербанком и Ростуризмом.



О поддержке проектов



Были приглашены более 100 представителей инвесторов, инвестиционных фондов, консалтинговых компаний в сфере гостеприимства и недвижимости, а также представители многопрофильных инвестиционных групп.



- Наша площадка сегодня с удовольствием открыта для вас, двух регионов, которые образуют макрорегион «Байкал», и для инвесторов. Я не буду говорить долго, я просто хочу сказать о том, с каким энтузиазмом мы работаем и с Иркутской областью, и с Республикой Бурятия. Это очень комфортные регионы для ведения бизнеса, это губернаторы, которые знают и понимают, что они делают, люди слова. Мы сами работаем и как инвестор в этих регионах и знаем, что всё то, о чём говорят Игорь Иванович, Алексей Самбуевич, сбываются с вероятностью 100%. Это очень важно. Мы как Сбер говорим вам, что мы будем поддерживать финансово проекты, которые будут делаться в этих двух регионах, - сказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.



Глава Ростуризма Зарина Догузова в свою очередь отметила, что презентация потенциала сразу двух регионов – это огромное событие.



- Я помню, в начале этого года, зимой, когда я была на Байкале, мы тогда с двумя губернаторами - наверное, впервые в такой достаточно формальной плоскости, мы даже подписали соглашение – договорились развивать Байкал как единую туристическую территорию, как единый туристический макрорегион, потому что современный турист не знает границ, хочет свободно, беспрепятственно пересекать эти границы, интересно путешествовать, получать удовольствие от своей туристической поездки и с удовольствием возвращаться снова и снова на прекрасный Байкал. И, наверное, сегодняшнее мероприятие как продолжение той большой работы, которую мы вместе начали, - сообщила она.



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что одним из главнейших пунктов здесь является выполнение всех экологических требований.



- Я понимаю, что здесь собрались истинные патриоты прибайкальских территорий, я очень рад, что сегодня мы рассматриваем их как единый макрорегион. Инвесторы и туристы должны использовать, маневрировать всеми своими идеями и возможностью посетить эти знаковые для нас все места. Мы посмотрели статистику, 48 млн человек – жителей России, готовы увидеть Байкал - может быть, некоторые повторно. И вот это road show – это продолжение такой детальной проработки будущего освоения этих территорий, которые для каждого жителя России, для иностранного туриста должны иметь какую-то изюминку. Изюминка формируется и с точки зрения работы профессионалов, и с точки зрения использования местных ресурсов, и самое главное для нас – выполнение всех экологических требований, - поделился губернатор.



Участникам рассказали об инвестиционной привлекательности регионов с точки зрения развития туристической инфраструктуры, презентовали лучшие инвестиционные площадки для создания гостиниц, туристических комплексов, инфраструктурных объектов, создание которых не только позволит туристам, стремящимся посетить Байкал, пользоваться качественными и современными туристическими объектами, но и будут выгодным инвестиционным вложением.



Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по туризму, Республикой Бурятия и Иркутской областью заключено год назад, так же заключено соглашение с ПАО «Сбербанк» в части инвестиционной поддержки проектов туристической индустрии, в том числе в рамках действующих мер федеральной поддержки (льготная ставка финансирования проектов).



Совещание



Глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели совместное совещание по вопросам инвестиционного сотрудничества с первым заместителем председателя правления Сбера Александром Ведяхиным. Обсуждение стратегий партнёрства состоялось в рамках road show.



Как заявил зампред правления Сбера, формат инвестиционного шоу, когда рассматриваются Иркутская область и Республика Бурятия в рамках одного макрорегиона Байкал, очень интересен.



- Нам очень нравится работать с этими регионами. Мы считаем, что инвесторы смогут получить огромный плюс от работы в этих регионах, в первую очередь, потому что там такая администрация, всё очень ясно, понятно, хорошие условия для инвесторов. Это то, что нам подходит и то, что нравится всем партнёрам, которые входят в эти регионы. Что касается сотрудничества, то мы развиваем проекты, которые в первую очередь связаны с рекреацией. Байкал - просто красивейшие озеро, кстати, в нём воды больше, чем в пяти великих американских озёрах вместе взятых. И только на эту рекреацию сейчас выделено 1,5 млрд рублей кредитов, на рассмотрении - 12 млрд рублей, и всего может быть до 40 млрд - это достаточно большие деньги, - отметил Ведяхин.



Он также добавил, что Сбер смотрит на развитие горнодобывающей промышленности, золотодобывающей промышленности в регионе «Байкал», и делает всё для того, чтобы регионам и инвесторам было интересно развиваться.



Глава Бурятии отметил, что республика взаимодействует со Сбером по очень широкому спектру вопросов.



- В первую очередь, Сбер – это главный финансовый институт развития бизнеса в республике и, в том числе, поддержка бюджета республики по бюджетным кредитам. Но помимо финансовой составляющей есть много дополнительных точек взаимодействия. Мы пользовались цифровыми продуктами Сбера в рамках борьбы с пандемией COVID, использовали искусственный интеллект для диагностики и оценки снимков легких. Плюс мы работаем со Сбером по тем программам, в рамках которых сейчас идёт предоставление жилья для многодетных семей. Сбер здесь задействован, как финансирующая сторона. Плюс у нас ведётся работа по созданию информационно-расчётного центра по жилищно-коммунальным услугам. Здесь мы тоже смотрим продукт Сбера. У нас были разные варианты, кто какие продукты выдает, и мы пришли к выводу, что продукты Сбера наиболее оптимальные. Плюс у нас большая программа по жилищному строительству, и наши строительные подрядчики – инвесторы, которые заходят в республику, тоже могут рассчитывать на поддержку Сбера в части кредитования строительный отрасли. Помимо этого, у нас большие горнодобывающие проекты - за 100 млрд рублей общая стоимость всех проектов, которые в республике запускаются и реализуются. Здесь тоже безусловно нужна финансовая поддержка. Плюс тот вид деятельности, на котором мы сегодня акцентировали внимание – это туризм здесь у нас планы со Сбером взаимодействовать не только, как с инвестором. Сейчас этот вопрос прорабатывается, мы представляем Сберу участки земли, варианты взаимодействия, поддержки по линии государства, по дальневосточный линии – льготы в налоговом режиме, как инвестору, а не как кредитной организации и так далее. То есть у нас очень широкое направление взаимодействия. И хотелось бы отметить оперативность, креативность всей команды Сбера и те результаты, которые уже сегодня есть и позволяют с уверенностью смотреть наши планы на будущее, что будет реализовано быстро и именно с теми показателями, на которые мы рассчитываем, - подчеркнул Алексей Цыденов.





