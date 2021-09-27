За неделю через Бурятии в Монголию отправили 96 тонн молочной продукции

Также на экспорт ушло 57 тонн свиной продукции



Управление Россельхознадзора сообщило о результатах работы в МАПП «Кяхта» за неделю, с 20 по 26 сентября.



Сотрудники досматривают автотранспортные средства, импортные и экспортные подконтрольные грузы, следующие на территорию Российской Федерации из Монголии и в обратном направлении.



При экспортных перевозках в Монголию досмотрена 191 тонна животноводческой продукции: 96 тонн молочной, 57 тонн свиной и 38 тонн мясной продукции. Выписано 16 ветеринарных сертификатов.



При транзитных перевозках проконтролирована 61 тонна свинины, 73 тонны молочной продукции, 20 тонн кормов для животных.



Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам.

