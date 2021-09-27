Также на экспорт ушло 57 тонн свиной продукции
Управление Россельхознадзора сообщило о результатах работы в МАПП «Кяхта» за неделю, с 20 по 26 сентября.
Сотрудники досматривают автотранспортные средства, импортные и экспортные подконтрольные грузы, следующие на территорию Российской Федерации из Монголии и в обратном направлении.
При экспортных перевозках в Монголию досмотрена 191 тонна животноводческой продукции: 96 тонн молочной, 57 тонн свиной и 38 тонн мясной продукции. Выписано 16 ветеринарных сертификатов.
При транзитных перевозках проконтролирована 61 тонна свинины, 73 тонны молочной продукции, 20 тонн кормов для животных.
Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам.
За неделю через Бурятии в Монголию отправили 96 тонн молочной продукции
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также на экспорт ушло 57 тонн свиной продукции
Вопрос подорожавших дров подняли в Народном Хурале
Не исключено, что выросли продажи нелегальной алкогольной продукции
Орган статистики назвал среднюю зарплату в отрасли
На ремонт выделили более 4,5 млн рублей
Любопытные данные представили аналитики hh.ru
На торги подала заявку компания из Челябинска
Экономика, 23.09.2021
Об этом сообщил глава минтруда
Экономика, 23.09.2021
Отремонтировали 1,5 км дороги
Экономика, 22.09.2021
К концу 2021 года ожидается рост цен на овощи, фрукты и гаджеты
Экономика, 21.09.2021
Представители сторон поделились планами о совместном сотрудничестве
Экономика, 21.09.2021
За неделю отправлено более 200 тонн продукции
Инфляция в августе ускорилась в немалой степени из-за отпускников
За первый год реализации упрощённой процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений
Улан-Удэ находится почти вровень с Калининградом