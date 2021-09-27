В Бурятии снизились объёмы лесопереработки

Орган статистики назвал среднюю зарплату в отрасли



Бурятстат представил любопытную статистику о лесоперерабатывающей отрасли. Индекс производства в январе-августе 2021 года по сравнению с январём-августом 2020-го снизился почти на 9%. Упали объёмы как распиловки и строгания древесины, так и производства изделий из дерева.



За восемь месяцев произведено пиломатериалов хвойных пород 269,4 тыс. куб. метров, что на 4% меньше уровня прошло года, щепы технологической – 85 тыс. плотных куб. метров (-1,4%). А вот производство пиломатериалов из лиственницы выросло на 1,7% (в общей сложности 2,4 тыс. куб. метров).



- На 1 сентября число зарегистрированных предприятий с основным видом деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» составило 129 единиц (0,6 % в общем числе предприятий и организаций). Число индивидуальных предпринимателей – 177 человек (0,9 % от числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), - сообщили в Бурятстате.



Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по этому виду деятельности составил с января по август 965 млн. рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в действующих ценах на 11,5 %.



Всего в отрасли официально трудится 671 человек.



- Среднемесячная начисленная заработная плата составила 19 685 рублей, что на 11,6 % ниже по сравнению с январем – июлем 2020 года, - уточнили в Бурятстате.





