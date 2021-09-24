В Истоке в Улан-Удэ отремонтировали полкилометра дороги

На ремонт выделили более 4,5 млн рублей

В посёлке Исток в Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Природная. Работы проводила подрядная организация «Доринвест», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.На участке протяжённостью 570 метров дорожники отфрезеровали старое дорожное полотно и покрыли его свежим асфальтобетоном в два слоя. Также были установлены бортовые камни, построены новые тротуары.На участке уже нанесена разметка и установлены предупреждающие знаки.На ремонт выделено около 4,7 млн рублей.В ближайшее время состоится итоговая приёмка объекта с участием рабочей группы по контролю качества дорожных работ и общественников.Всего на Левобережье в ремонтную кампанию этого года попали пять объектов – работы завершаются по улицам Магистральная в микрорайоне Поселье, 40 лет Победы в микрорайоне Тулунжа и на Природной в Истоке. Идёт ремонт ещё двух дорог – по улицам Автотранспортная и Дорожная.