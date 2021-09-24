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В Истоке в Улан-Удэ отремонтировали полкилометра дороги

В Истоке в Улан-Удэ отремонтировали полкилометра дороги
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
На ремонт выделили более 4,5 млн рублей

В посёлке Исток в Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Природная. Работы проводила подрядная организация «Доринвест», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

На участке протяжённостью 570 метров дорожники отфрезеровали старое дорожное полотно и покрыли его свежим асфальтобетоном в два слоя. Также были установлены бортовые камни, построены новые тротуары.

На участке уже нанесена разметка и установлены предупреждающие знаки.

На ремонт выделено около 4,7 млн рублей.

В ближайшее время состоится итоговая приёмка объекта с участием рабочей группы по контролю качества дорожных работ и общественников.

Всего на Левобережье в ремонтную кампанию этого года попали пять объектов – работы завершаются по улицам Магистральная в микрорайоне Поселье, 40 лет Победы в микрорайоне Тулунжа и на Природной в Истоке. Идёт ремонт ещё двух дорог – по улицам Автотранспортная и Дорожная.


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