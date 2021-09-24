На торги подала заявку компания из Челябинска
Администрация Улан-Удэ закупает два автобуса общей стоимостью 23,1 млн рублей. Об этом стало известно из информации, размещённой на официальном сайте госзакупок.
Закупка называется – «Поставка в собственность муниципального образования «городской округ «город Улан-Удэ» двух автобусов, предназначенных для перевозки стоящих и сидящих пассажиров, имеющих технически допустимую максимальную массу более 5 тонн». Размещение закупки - 2 сентября, окончание подачи заявок – 13 сентября, сам же электронный аукцион прошёл 14 сентября.
Заказчиком выступает здесь комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.
Согласно документации, на торги подала заявку только одна компания, это ООО «Маз Центр Челябинск». С этой организацией и планируется заключить контракт.
Поставщик должен самостоятельно доставить товар заказчику в течение 60 дней с даты заключения контракта. Он доставит два автобуса «МАЗ 103486» (год выпуска/ страна происхождения: 2021, Белоруссия) за 11 млн 550 тысяч каждый. Количество посадочных мест - 22, общая пассажировместимость -100 человек, число мест в салоне, оборудованных для размещения пассажиров из числа маломобильных групп населения в креслах-колясках – одно.
Мэрия Улан-Удэ закупает два автобуса за 23 млн
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