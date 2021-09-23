Пенсии в 2022 году проиндексируют на 5,9%

Об этом сообщил глава минтруда



Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал об индексации страховых пенсий в 2022 году, сообщает РИА Новости.



По закону индексация пенсий для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. Ранее минэкономразвития представило новый прогноз, в соответствии с которым инфляция в следующем году составит 5,8%.



- С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%, — цитирует министра РИА Новости.



Таким образом, в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.



Страховые пенсии ежегодно индексируют 1 января.



