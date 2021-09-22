К концу 2021 года ожидается рост цен на овощи, фрукты и гаджеты
К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту. Среди непродовольственных товаров сильнее прочих подорожает электроника, рассказала агентству доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, слова которой приводит агентство «Прайм».
По словам экономиста, темпы роста цен на продукты в России всегда на 1-2 п.п. выше общей инфляции. Ориентируясь на прогнозы Банка России по годовой инфляции в 5,7-6,2%, которые близки к оценкам международных финансовых организаций, можно ожидать роста цен на продукты примерно на 7-8% за год.
Непродовольственные товары за восемь месяцев уже подорожали на 5,61%, причём спрос на гаджеты растёт, а поставки некоторых китайских моделей сокращаются из-за санкций США. В результате расходы россиян на смартфоны только в первом квартале увеличились на треть.
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года
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