Бурятия и Монголия хотят развивать новые торгово-экономические направления

Представители сторон поделились планами о совместном сотрудничестве
Рабочую встречу в преддверии торжественного празднования столетнего юбилея установления дипломатических отношений между Монголией и Россией провели министр по связям с Монголией Даба-Жалсан Чирипов и член Великого государственного Хурала госпожа Унурболор Дамдинсурен. В ходе встречи Даба-Жалсан Чирипов представил обзор стратегических задач и инициатив правительства Бурятии по развитию и поддержке двухсторонних экономических, торговых, гуманитарных и культурных отношений, и возможных механизмов их реализации.
Министр отметил важность экономического коридора «Россия – Монголия – Китай», участие Бурятии в проектах в рамках программ «Один пояс, один путь», «Чайный путь», в которых привлечены региональная и приграничная торговля, развитие дорожной инфраструктуры, создание свободной экономической зоны в соответствии с трёхсторонней стратегической политикой стран участников. Кроме этого, он поделился предложениями по видам торговли в области сельского хозяйства: продукции элитного семеноводства и племенного животноводства, а также и последними достижениями бурятских производителей: актуальных ныне специализированных приборов и оборудования для применения в борьбе против COVID-19 и новой высокотехнологичной модели малой авиации для широкого применения в разных отраслях.
В свою очередь, госпожа Унурболор Дамдинсурен, как руководитель рабочих групп Великого Хурала по разработке законопроектов о торговле и государственно-частном партнёрстве, представитель делового поколения, избранный от Селенгинского аймака Монголии, непосредственно граничащего с Бурятией, подчеркнула необходимость улучшения законодательно-правовой среды для ведения совместной торговли, ускорения восстановления делового диалога, разработки общих точек соприкосновения и взаимодополняемости бизнес-структур, МСП, форм государственно-частного партнёрства и других инициатив между предпринимателями Бурятии и Монголии.
- Для успешного преодоления экономических последствий от пандемии COVID-19, для восстановления приграничного сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, культурной жизни, которые являются важной частью монголо-бурятских отношений необходимо пересмотреть подходы и способы решения задач. Нужно учитывать новые веяния и тенденции развития на всех уровнях, в том числе и на региональном, приграничном, как можно быстрей и безболезненнее адаптироваться к новому образу жизни и мышления после пандемии, – отметила она.
Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, член парламента Монголии подчеркнула важность работы предпринимателей с двух сторон на опережение: не ждать улучшения текущей ситуации с пандемией, а уже быть готовым к новым задачам, общаться, обмениваться информацией и идеями друг с другом, вместе искать пути восстановления и создания новых совместных предприятий, совместно запускать, реализовывать и продвигать проекты, создавать рабочие места, продвигать занятость населения, особенно молодёжи.
- Между двумя регионами есть много общего с точки зрения географической, природно-климатической, торгово-экономической, этнической и культурной среды, поэтому очень важно задействовать и дополнять друг друга внутренними ресурсами и возможностями, вкупе с правительственной политикой поддержки и развития регионального и приграничного бизнеса с двух сторон, используя уже существующие механизмы и инструменты финансирования, различных льгот и субсидий, соглашений о свободной и беспошлинной торговле. Нам надо совместно прорабатывать конкретные вопросы и тесно работать вместе, при этом учитывая свои особенности чтобы сделать успешные проекты, - сказала госпожа Унурболор Дамдинсурен.
Бурятия и Монголия хотят развивать новые торгово-экономические направления
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