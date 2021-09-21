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Через Бурятию в Монголию за неделю отправили шесть миллионов яиц

Через Бурятию в Монголию за неделю отправили шесть миллионов яиц
Экономика,  Фото:pixabay.com
За неделю отправлено более 200 тонн продукции

Госинспекторы Россельхознадзора в МАПП «Кяхта» проводят досмотр машин, импортных и экспортных подконтрольных грузов, следующих на территорию Российской Федерации из Монголии и в обратном направлении.

С 13 по 20 сентября ари экспортных перевозках в Монголию досмотрено 246 тонн животноводческой продукции: 128 тонн молочной, пять тонн рыбной, 112 тонн свиной и тонна мясной продукции, 6 040 800 штук куриных яиц. Выписан 21 ветеринарный сертификат.

- При транзитных перевозках проконтролировано 21 тонна свинины, 36 тонн молочной и 4 тонны рыбной продукции, 20 тонн субпродуктов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам.

Россельхознадзор

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