За неделю отправлено более 200 тонн продукции
Госинспекторы Россельхознадзора в МАПП «Кяхта» проводят досмотр машин, импортных и экспортных подконтрольных грузов, следующих на территорию Российской Федерации из Монголии и в обратном направлении.
С 13 по 20 сентября ари экспортных перевозках в Монголию досмотрено 246 тонн животноводческой продукции: 128 тонн молочной, пять тонн рыбной, 112 тонн свиной и тонна мясной продукции, 6 040 800 штук куриных яиц. Выписан 21 ветеринарный сертификат.
- При транзитных перевозках проконтролировано 21 тонна свинины, 36 тонн молочной и 4 тонны рыбной продукции, 20 тонн субпродуктов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам.
Через Бурятию в Монголию за неделю отправили шесть миллионов яиц
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 21.09.2021
За неделю отправлено более 200 тонн продукции
Инфляция в августе ускорилась в немалой степени из-за отпускников
За первый год реализации упрощённой процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений
Улан-Удэ находится почти вровень с Калининградом
Экономика, 16.09.2021
Ремонт дороги на Щучье озеро вёлся с 2019 года
Экономика, 15.09.2021
Республиканский штаб по ликвидации последствий подтоплений собирается ежедневно
Экономика, 14.09.2021
Это данные за неделю
Экономика, 13.09.2021
Об этом говорится в представленной минфином РФ стратегии развития финансового рынка
Экономика, 13.09.2021
Поправки внесут на осеннюю сессию Народного Хурала
Экономика, 10.09.2021
Переписано более 133 тысяч личных подсобных хозяйств
Экономика, 09.09.2021
Аналитики назвали среднюю цену, за которую можно снять дом в Бурятии
Экономика, 08.09.2021
Строительные компании жалуются на недостаток квалифицированных рабочих
Экономика, 08.09.2021
Достигнута договорённость организовать ознакомительный тур в республику для пяти крупнейших туроператоров
Экономика, 07.09.2021
Прожиточный минимум в Бурятии оказался выше, чем в Иркутской области
Экономика, 07.09.2021
Финансирование придёт из резервного фонда правительства РФ