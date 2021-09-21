Через Бурятию в Монголию за неделю отправили шесть миллионов яиц

За неделю отправлено более 200 тонн продукции



Госинспекторы Россельхознадзора в МАПП «Кяхта» проводят досмотр машин, импортных и экспортных подконтрольных грузов, следующих на территорию Российской Федерации из Монголии и в обратном направлении.



С 13 по 20 сентября ари экспортных перевозках в Монголию досмотрено 246 тонн животноводческой продукции: 128 тонн молочной, пять тонн рыбной, 112 тонн свиной и тонна мясной продукции, 6 040 800 штук куриных яиц. Выписан 21 ветеринарный сертификат.



- При транзитных перевозках проконтролировано 21 тонна свинины, 36 тонн молочной и 4 тонны рыбной продукции, 20 тонн субпродуктов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам.



