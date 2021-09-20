В Бурятии назвали важный фактор, ускоривший инфляцию

Инфляция в августе ускорилась в немалой степени из-за отпускников
В августе годовая инфляция в Бурятии ускорилась. Максимальный вклад внесла сфера услуг. Заметней всего увеличился рост цен на авиабилеты, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.
В прошлом году в августе из-за пандемии и ограничений через аэропорт Улан-Удэ прошло на 16,5% пассажиров меньше, чем в 2019 году. Авиакомпании снижали цены на билеты, чтобы стимулировать перелеты.
- В августе этого года пассажиропоток через улан-удэнский аэропорт увеличился почти на треть к прошлому году и оказался даже выше доковидного показателя. Из-за высокого спроса авиаперевозчики отказались от практики продажи билетов по сниженным ценам за несколько дней до вылета, — объяснила управляющий Нацбанком по Бурятии Наталья Эйрих.
Общая годовая инфляция в республике составила 7,3% после 6,8% в июле. При этом увеличивали инфляцию в Бурятии также цены на мебель, медикаменты, молоко и молочную продукцию. А вот цены на овощи открытого грунта, картофель, напротив, инфляцию сдерживали.
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