В Бурятии назвали важный фактор, ускоривший инфляцию

Инфляция в августе ускорилась в немалой степени из-за отпускников



В августе годовая инфляция в Бурятии ускорилась. Максимальный вклад внесла сфера услуг. Заметней всего увеличился рост цен на авиабилеты, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.



В прошлом году в августе из-за пандемии и ограничений через аэропорт Улан-Удэ прошло на 16,5% пассажиров меньше, чем в 2019 году. Авиакомпании снижали цены на билеты, чтобы стимулировать перелеты.



- В августе этого года пассажиропоток через улан-удэнский аэропорт увеличился почти на треть к прошлому году и оказался даже выше доковидного показателя. Из-за высокого спроса авиаперевозчики отказались от практики продажи билетов по сниженным ценам за несколько дней до вылета, — объяснила управляющий Нацбанком по Бурятии Наталья Эйрих.



Общая годовая инфляция в республике составила 7,3% после 6,8% в июле. При этом увеличивали инфляцию в Бурятии также цены на мебель, медикаменты, молоко и молочную продукцию. А вот цены на овощи открытого грунта, картофель, напротив, инфляцию сдерживали.



