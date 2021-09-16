Ремонт дороги на Щучье озеро вёлся с 2019 года
В Селенгинском районе Бурятии открыли участок дороги на «Щучку». 14 километров муниципальной автомобильной дороги «Тохой -Турбаза «Щучье озеро-Родник» ввели в эксплуатацию.
- Ремонт дороги стартовал в 2019 году в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограммы «Туризм». Сумма финансирования из федерального бюджета составила более 560 млн рублей, - сообщили в пресс-службе зампреда правительства республики по развитию инфраструктуры.
Муниципальную дорогу «Тохой -Турбаза «Щучье озеро-Родник» смело можно назвать туристической. Сотни жителей Бурятии и гостей столицы пользуются этим направлением, так как оно обеспечивает проезд к озёрам Щучье и Гусиное. До ремонта нареканий на этот участок и от туристов, и от местных жителей поступало много.
Теперь когда-то разбитую дорогу не узнать – подрядная организация обновила дорожное покрытие (двухслойное асфальтобетонное покрытие, толщина 12 см), провела переустройство кабельных и воздушных линий связи, установила наружное освещение, построила новую систему водоотведения. Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Авто Дом».
- Сегодня прекрасная погода и мы вводим в эксплуатацию достойный объект. Это действительно большое событие, ведь для многих жителей Бурятии и гостей Щучье озеро является местом притяжения. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы искупаться в прозрачной воде озера. Теперь мы будем ездить отдыхать сюда с комфортном, - отметил заместитель председателя правительства Евгений Луковников
На участке, проходящем через село Тохой, устроили тротуары с тактильной плиткой, установили светофоры, обустроили три автобусные остановки с автопавильонами.
Работы шли с опережением графика. В пресс-службе зампреда правительства отметили, что все просьбы, например, по устройству подъездов к домам жителей села Тохой, были учтены.
В Бурятии за 560 млн построили дорогу на «Щучку»
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