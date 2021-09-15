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В Бурятии на ликвидацию последствий паводков направили больше 60 млн

В Бурятии на ликвидацию последствий паводков направили больше 60 млн
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Республиканский штаб по ликвидации последствий подтоплений собирается ежедневно

В Бурятии на ликвидацию последствий паводков направили свыше 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ежедневно проходит республиканский штаб по ликвидации последствий подтоплений, оказанию помощи пострадавшим и предупреждению паводков. В составе штаба работают 28 служб.

По сообщению минприроды Бурятии, для предупреждения ЧС в Улан-Удэ были завершены работы по отсыпке четырёх низменных участков в пойме протоки Степная, общей протяжённостью 2,4 км. Стоимость работ составила 23 млн рублей.

На участке протоки Степная в районе улицы Ольхонская наблюдается подмыв и обрушение береговой полосы. В непосредственной близости от кромки разрушаемого берега расположено восемь жилых домов.

- Министерством выдано положительное заключение на локальный сметный расчёт, которым предусматриваются работы по восстановлению береговой полосы на протяжении 300 метров. Стоимость работ составляет 18,8 млн рублей, и они сегодня поддержаны комиссией правительства, - рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

В Закаменском районе досрочно завершены аварийно-восстановительные работы на защитной дамбе у села Улекчин. На эти цели было выделено 16,3 млн рублей.

Продолжаются работы по ликвидации ЧС на территории сельского поселения «Нижнеторейское» Джидинского района и в посёлке Наушки Кяхтинского района.

Также минприроды заключает соглашение на проведение аварийно-восстановительных работ по отсыпке низменных участков от затопления водами реки Цаган-Гол в сельском поселении «Гусиное Озеро» Селенгинского района, частичное восстановление береговой линии реки Темник, проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по устройству защитной насыпи от затопления водами озера Торма.

- Для оперативности и ускорения решения проблем штаб работает круглосуточно. В районах за счёт средств регионального бюджета проведены неотложные аварийно-восстановительные работы на сумму 46,7 млн. рублей. Это и ремонт дамб и берегоукрепление, восстановление транспортной инфраструктуры и социально-значимых объектов, а также обеззараживание территорий, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

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