В Бурятии в пункте пропуска досмотрели 82 тонны чая

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С 6 по 13 сентября в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» госинспекторы Россельхознадзора досмотрено 882 кубометра лесоматериалов, 42 тонны риса.



- Проведена документарная проверка сопроводительных документов 73 партий подкарантинной продукции на импорт: 82 тонны чая, 118 тонн холин хлорида, 1423 тонны семян подсолнечника. При транзите досмотрено 12 тонн коробок из гофрированного картона, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

