Это данные за неделю
С 6 по 13 сентября в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» госинспекторы Россельхознадзора досмотрено 882 кубометра лесоматериалов, 42 тонны риса.
- Проведена документарная проверка сопроводительных документов 73 партий подкарантинной продукции на импорт: 82 тонны чая, 118 тонн холин хлорида, 1423 тонны семян подсолнечника. При транзите досмотрено 12 тонн коробок из гофрированного картона, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии в пункте пропуска досмотрели 82 тонны чая
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 14.09.2021
Это данные за неделю
Экономика, 13.09.2021
Об этом говорится в представленной минфином РФ стратегии развития финансового рынка
Экономика, 13.09.2021
Поправки внесут на осеннюю сессию Народного Хурала
Экономика, 10.09.2021
Переписано более 133 тысяч личных подсобных хозяйств
Экономика, 09.09.2021
Аналитики назвали среднюю цену, за которую можно снять дом в Бурятии
Экономика, 08.09.2021
Строительные компании жалуются на недостаток квалифицированных рабочих
Экономика, 08.09.2021
Достигнута договорённость организовать ознакомительный тур в республику для пяти крупнейших туроператоров
Экономика, 07.09.2021
Прожиточный минимум в Бурятии оказался выше, чем в Иркутской области
Экономика, 07.09.2021
Финансирование придёт из резервного фонда правительства РФ
Экономика, 06.09.2021
В соседнюю страну вывозят мясо, мёд, яйца и молочную продукцию
Республики будут совместно развивать сельское хозяйство и науку
Вертолёт Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах
Объём инвестиций превысил 3,5 млрд рублей
На данный момент в республике затоплено 114 домов
Экономика, 02.09.2021
Инвестиции в строительство школ составят до 2,5 млрд рублей