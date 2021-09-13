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В Бурятии финансирование ТОСов увеличат на 10 млн

В Бурятии финансирование ТОСов увеличат на 10 млн
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Поправки внесут на осеннюю сессию Народного Хурала

Финансирование ТОСов планируется увеличить на 10 млн рублей. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на конференции «Роль и задачи представительных органов местного самоуправления на современном этапе», посвящённой 355-летию основания г. Улан-Удэ.

На конференции председатель совета депутатов Закаменского района Санжеева Людмила в своём выступлении подняла вопросы финансирования социально значимых проектов ТОС и увеличения призового фонда республиканского конкурса «Лучший ТОС».

- Мы будем вносить на осеннюю сессию Народного Хурала увеличение финансирования ТОСов на следующий год на 10 млн с 60 до 70 млн рублей, ответил Алексей Цыденов.

ТОС бюджет

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