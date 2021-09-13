В Бурятии финансирование ТОСов увеличат на 10 млн

Поправки внесут на осеннюю сессию Народного Хурала



Финансирование ТОСов планируется увеличить на 10 млн рублей. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на конференции «Роль и задачи представительных органов местного самоуправления на современном этапе», посвящённой 355-летию основания г. Улан-Удэ.



На конференции председатель совета депутатов Закаменского района Санжеева Людмила в своём выступлении подняла вопросы финансирования социально значимых проектов ТОС и увеличения призового фонда республиканского конкурса «Лучший ТОС».



- Мы будем вносить на осеннюю сессию Народного Хурала увеличение финансирования ТОСов на следующий год на 10 млн с 60 до 70 млн рублей, ответил Алексей Цыденов.



