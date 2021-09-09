Аналитики назвали среднюю цену, за которую можно снять дом в Бурятии
За год аренда частных домов за год возросла в Бурятии на 6,3%. В среднем, аренда дома в республике стоит 15 857 рублей в месяц.
- Аренда индивидуальных домов перестала увеличиваться небывалыми темпами 2020-го, однако арендодатели всё ещё в выигрыше – с сентября прошлого года ставки на съёмные дачи, коттеджи и дома для постоянного проживания в России поднялись в среднем на 4,6%, - отмечают специалисты федерального портала «Мир квартир».
Специалисты проанализировали цены в 80 регионах страны. Ставки на индивидуальные дома поднялись в 58 регионах, в 22 регионах снять их стало дешевле, чем прошлой осенью.
По данным Mirkvartir.ru, радикальнее всего подошли к переписыванию ценников арендодатели Севастополя, где частные дома за год подорожали на 18,3%. Следом идут республика Коми (+16,1%) и Тамбовская область (+15,5%). В Крыму этой осенью затраты на аренду по сравнению с прошлым годом увеличились на 15,1%, в Санкт-Петербурге – на 14,8%.
Самое значительное снижение отмечено в Красноярском крае (–11,3%), Чечне (–10,9%), Воронежской (–9,9%) и Новгородской (–9,4%) областях, а также в Забайкальском крае (–9,3%).
Средний дом в России сегодня сдается за 32,5 тыс. рублей в месяц. Это на 4,6% больше, чем годом ранее.
Самые высокие ставки зафиксированы в Москве – единственном городе, где средняя стоимость аренды домов перевалила за 100 тысяч и составила 107 тыс. рублей. Самые низкие – в Забайкальском крае, где снять дом можно за 6,9 тыс. рублей, то есть в 15,5 раза дешевле московского.
В Бурятии подорожала аренда частных домов
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