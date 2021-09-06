В соседнюю страну вывозят мясо, мёд, яйца и молочную продукцию
Управление Россельхознадзора сообщило об итогах работы с 30 августа по 5 сентября в МАПП «Кяхта». Проверяются грузы, следующие на территорию России из Монголии и обратно.
При экспортных перевозках в Монголию досмотрено 337 тонн животноводческой продукции: 113 тонн молочной, 151 тонна свиной и 20 тонн мясной продукции, 38 тонн мяса птицы, 15 тонн меда, 115 200 штук куриных яиц. Выписано 16 ветеринарных сертификатов.
При транзитных перевозках проконтролировано 62 тонны свинины, 21 тонна молочной продукции, 20 тонн мяса птицы, 10 тонн субпродуктов.
Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам, сообщили в управлении Россельхознадзора.
За неделю из Бурятии в Монголию отправили более 300 тонн продуктов
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