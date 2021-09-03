Бурятия и Алтай договорились о сотрудничестве

Экономика, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Республики будут совместно развивать сельское хозяйство и науку



Глава Бурятии Алексей Цыденов и глава Республики Алтай Олег Хорохордин в четверг, 2 сентября, в рамках работы Восточного экономического форума во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов. Документ предполагает сохранение и развитие ранее сложившихся отношений в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах сотрудничества.



Алексей Цыденов отметил большие перспективы Бурятии и Алтая в развитии племенного животноводства, для чего, в частности, предусматривается обмен племенными животными для усиления поголовья. Он добавил, что в Бурятии появилась первая мараловая ферма, на которую были завезены животные с Алтая. В этой сфере регионы также намерены сотрудничать. Ещё одно перспективное направление – биофармпроизводство. Это производство БАДов, препаратов на основе лекарственных растений.



- Мы планируем масштабировать это производство на территории Республики Бурятия. Уверен, что подписание данного соглашения позволит упрочнить связи между представителями бизнеса двух субъектов и более интенсивно развиваться, – заявил Алексей Цыденов.



Как подчеркнул Олег Хорохордин, соглашение позволит наладить более тесные связи с Бурятией в развитии сельского хозяйства, научно-технического сотрудничества.



- Кроме того, наши субъекты – многонациональные регионы с богатыми традициями и культурой, поэтому культурный туризм мог бы быть интересен жителям наших двух регионов, мы могли бы обмениваться гастролями наших творческих коллективов, выставками, – сказал глава Республики Алтай.



Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, подписанное соглашение будет содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей республик в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодёжная политика.

