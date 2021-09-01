Ремонтируют 1,1 км дороги
На «Саянах» возле Русского драмтеатра в Улан-Удэ продолжается ремонт дороги. Участок протяженностью 1,1 км ремонтирует подрядная организация «СК Олимп», сообщила администрация Улан-Удэ.
Бульвар Карла Маркса располагается в густонаселённом жилом районе и обеспечивает подъездной путь к городской поликлинике №2, школе №35 и Русскому драматическому театру им. Бестужева.
Также на дороге наблюдается высокая интенсивность движения личного и общественного транспорта.
Срок завершения работ – до 1 октября 2021 года.
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу возле Русского драмтеатра
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