Дефицита на рынке не наблюдается
С начала 2021 года автозапчасти в России подорожали в среднем на 10-20%. К такому выводу пришли аналитики автомобильного сайта Дром, изучив более одного миллиона сделок по покупке автозапчастей.
При этом спрос на автозапчасти за январь-июль 2021 года вырос на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Чаще всего россияне ищут детали кузова: бамперы, капоты, двери. Также востребованы элементы подвески и электрика.
- В этом году внезапно возник высокий спрос на детали экстерьера: различные молдинги, накладки, ветровики и прочие элементы. И что любопытно, спрос на эти детали вырос в Москве и Центральной России, а Сибири и на Дальнем Востоке — нет. Видимо, в этих регионах внешняя эстетика авто сейчас вторична для владельцев, — рассказывает аналитик автомобильного сайта Дром Александр Скороходов.
Эксперты автомобильного сайта Дром также отмечают, что дефицита на рынке запчастей нет: «В прошлом году из-за пандемии были проблемы с поставками запасных деталей для авто, а некоторые позиции и вовсе было почти невозможно найти как у официальных поставщиков, так и на вторичном рынке. Сейчас ситуация в целом выправилась, но мы не видим предпосылок того, что рост цен остановится».
В России резко выросли цены на автозапчасти
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