Глава Бурятии поручил выделить 200 млн на размытые дороги

Деньги пойдут на восстановление дорог после ливней



200 миллионов рублей по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова будет выделено из республиканского дорожного фонда на ремонт дорог местного значения в Улан-Удэ и районах республики. Такая необходимость возникла в связи с обильными осадками и сложившейся сложной паводковой обстановкой этим летом, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- Поразмывало дороги местного значения, в первую очередь в населённых пунктах. Мы приняли решение дополнительно профинансировать местные дорожные фонды в районах. В населённых пунктах, там, где из-за дождей размыло, необходимо быстро сделать работы, произвести подсыпку и грейдирование, - отметил в понедельник, 23 августа на планёрном совещании Алексей Цыденов.



Всего, по данным Центра управления регионом, за минувшую неделю поступило 827 обращений от жителей республики. Жители Бурятии часто жаловались на плохое состояние дорог в районах и в Улан-Удэ, рост обращений по этой тематике вырос на 17%. В частности, горожане писали о сплошных лужах на грунтовых дорогах Левого берега, по районам республики люди чаще жалуются на дороги в Тарбагатайском, Кяхтинском, Иволгинском, Баунтовском районах. Лидерами по количеству жалоб на некачественные дорожные полотна стали – Иволгинский, Закаменский, Кяхтинский, Бичурский и Мухоршибирский районы.



- В основном необходимо выполнить ямочный ремонт асфальтобетонных и гравийных покрытий в населенных пунктах и подъезде к ним, - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Муниципалитетам, администрациям районов поручено в срок до 24 августа предоставить сметы, фотоматериалы и сведения о проведенных ремонтно-расследовательных работах на дорогах местного значения для выделения необходимого объема финансирования на ремонт дорог.





