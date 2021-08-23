Деньги пойдут на восстановление дорог после ливней
200 миллионов рублей по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова будет выделено из республиканского дорожного фонда на ремонт дорог местного значения в Улан-Удэ и районах республики. Такая необходимость возникла в связи с обильными осадками и сложившейся сложной паводковой обстановкой этим летом, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Поразмывало дороги местного значения, в первую очередь в населённых пунктах. Мы приняли решение дополнительно профинансировать местные дорожные фонды в районах. В населённых пунктах, там, где из-за дождей размыло, необходимо быстро сделать работы, произвести подсыпку и грейдирование, - отметил в понедельник, 23 августа на планёрном совещании Алексей Цыденов.
Всего, по данным Центра управления регионом, за минувшую неделю поступило 827 обращений от жителей республики. Жители Бурятии часто жаловались на плохое состояние дорог в районах и в Улан-Удэ, рост обращений по этой тематике вырос на 17%. В частности, горожане писали о сплошных лужах на грунтовых дорогах Левого берега, по районам республики люди чаще жалуются на дороги в Тарбагатайском, Кяхтинском, Иволгинском, Баунтовском районах. Лидерами по количеству жалоб на некачественные дорожные полотна стали – Иволгинский, Закаменский, Кяхтинский, Бичурский и Мухоршибирский районы.
- В основном необходимо выполнить ямочный ремонт асфальтобетонных и гравийных покрытий в населенных пунктах и подъезде к ним, - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Муниципалитетам, администрациям районов поручено в срок до 24 августа предоставить сметы, фотоматериалы и сведения о проведенных ремонтно-расследовательных работах на дорогах местного значения для выделения необходимого объема финансирования на ремонт дорог.
Глава Бурятии поручил выделить 200 млн на размытые дороги
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